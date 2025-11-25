Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La 1ª División continúa muy apretada, tanto por la parte alta como por abajo

Los malpicanos comandan ahora la tabla tras la derrota sufrida por el Corme en su campo ante el A Piña (2-4)

Manuel Froxán Rial
25/11/2025 22:49
El Sporting Zas ganó en el campo del Razo por 2-4
El Sporting Zas ganó en el campo del Razo por 2-4
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La novena jornada de las competiciones de veteranos de la Costa no deparó grandes sorpresas con lo que las clasificaciones hha sufrido pocos cambios. 

Especialmente interesante está la 1ª División, ya que las distancias en la tabla son mínimas, tanto por arriba como por abajo. 

Uno de los choques más atractivos era el derbi Cabana-Nantón, que se decantó del lado local por un exigüo 1-0, marcado por Fernando en el tramo final. 

Los cabaneses son segundos, empatados a 22 puntos con el nuevo líder Malpica, que no tuvo mayores problemas para imponerse por 1-4 en Leiloio. 

Los malpicanos desbancan en lo más alto de la tabla a un Corme que fue superado en su campo (2-4) por un A Piña que se coloca cuarto, con 19 puntos. 

La jornada se completó con estos resultados: Deportivo Carballo-Soandres, 1-1; Fisterra-Mazaricos, 1-2; y Sp. Bértoa-Sofán, 2-2. 

La División de Honor sigue comandada por el San Ramón, pese a que su partido ante el Cances fue aplazado. 

Los restantes marcadores quedaron como sigue: Oza-Atlético Carballo, 1-4; Soneira-Ponteceso, 1-0; Buño-San Román, 1-3; Dumbría-San Lorenzo, 2-1; Castriz-Coristanco, 2-0; y Razo-Sporting Zas, 2-4

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Algunos de los participantes posando tras la entrega de medallas

Éxito del primer Trofeo Terra de Soneira de patinaje artístico
Redacción
Gonzalo Cabeza, Daniel Pérez, Maica Ures, Daniel Barreiro y Manel Pallas, durante la presentación del evento

Más de 100 parejas participarán en el undécimo torneo Concello de Carballo de pádel solidario
Redacción
Plantel del Ponteceso Femenino que milita en 3ª División Gallega

Muxía y Bergan mantienen sus opciones tras empatar a 2 goles
Manuel Froxán Rial
Vista de la playa ceense de Lires

El Concello de Cee pone fin a un problema endémico, la falta de cobertura telefónica en Lires
Redacción