La 1ª División continúa muy apretada, tanto por la parte alta como por abajo

El Sporting Zas ganó en el campo del Razo por 2-4 Cedida

La novena jornada de las competiciones de veteranos de la Costa no deparó grandes sorpresas con lo que las clasificaciones hha sufrido pocos cambios.

Especialmente interesante está la 1ª División, ya que las distancias en la tabla son mínimas, tanto por arriba como por abajo.

Uno de los choques más atractivos era el derbi Cabana-Nantón, que se decantó del lado local por un exigüo 1-0, marcado por Fernando en el tramo final.

Los cabaneses son segundos, empatados a 22 puntos con el nuevo líder Malpica, que no tuvo mayores problemas para imponerse por 1-4 en Leiloio.

Los malpicanos desbancan en lo más alto de la tabla a un Corme que fue superado en su campo (2-4) por un A Piña que se coloca cuarto, con 19 puntos.

La jornada se completó con estos resultados: Deportivo Carballo-Soandres, 1-1; Fisterra-Mazaricos, 1-2; y Sp. Bértoa-Sofán, 2-2.

La División de Honor sigue comandada por el San Ramón, pese a que su partido ante el Cances fue aplazado.

Los restantes marcadores quedaron como sigue: Oza-Atlético Carballo, 1-4; Soneira-Ponteceso, 1-0; Buño-San Román, 1-3; Dumbría-San Lorenzo, 2-1; Castriz-Coristanco, 2-0; y Razo-Sporting Zas, 2-4