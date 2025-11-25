Más de 100 parejas participarán en el undécimo torneo Concello de Carballo de pádel solidario

Gonzalo Cabeza, Daniel Pérez, Maica Ures, Daniel Barreiro y Manel Pallas, durante la presentación del evento Mar Casal

Este viernes arranca una nueva edición del torneo solidario de pádel Concello de Carballo que se prolongará hasta el sábado 6 de de diciembre.

Aunque el plazo de inscripción se cierra este miércoles, ya hay anotadas más de un centenar de parejas.

Si el éxito de participación está asegurado, no se espera menos del apartado solidario, objetivo central de este evento deportivo.

Los precedentes y el hecho de que ya se lleven recaudados más de 2.000 euros, en buena parte debido a la colaboración del tejido empresarial carballés, invitan al optimismo en este sentido.

El cartel del evento se dio a conocer en el transcurso de un acto celebrado en el consistorio carballés en el que participaron el alcalde, Daniel Pérez; la concejala de Servicios Sociales, Maica Ures; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro; el presidente de Miclub, Manel Pallas; y el tesorero de la Asociación de Axuda a Nenos Oncológicos de Galicia (Asanog), el carballés Gonzalo Cabeza.

Durante la presentación se destacó que este torneo constituye una cita especial para los amantes del deporte por cuanto combina la pasión por el pádel con un propósito solidario: ayudar a la Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia en su labor de apoyo a las 200 familias con niños afectados por el cáncer que pertenecen a la entidad.

“Intentamos chegar onde non chega a Seguridade Social”, señaló Gonzalo Cabeza.

El tesorero de Asanog explicó que algunos de esos pequeños “pasan moito tempo hospitalizados”, y que gracias a colaboraciones como la de Miclub es posible hacerles más llevaderas esas estancias y ayudar a sus familiares.

En esta undécima edición el torneo ofrece espacio para todos los niveles y edades, desde las categorías masculinas y femeninas hasta las mixtas, padres e hijos, e incluso iniciación al pádel, para que nadie se quede sin poder participar.

Manel Pallas apuntó al respecto que solo en una semana se van a disputar entre 350 y 400 partidos.

Además, el ambiente promete ser de lo más acogedor y emocionante, algo habitual en las competiciones de Miclub.

Al frente estará Marcos Fernández Pena como juez-árbitro.

A diferencia de ediciones anteriores, el torneo finalizará un sábado en vez de un domingo y como fin de fiesta incluirá el sorteo de regalos y la actuación musical de Álex Naya.

Para todas aquellas personas que no piensen acudir y quieran colaborar con la causa, se ha habilitado una fila cero para realizar donaciones, que irán diredctamente a apoyar los proyectos de Asanog.

Manel Pallas y Gonzalo Cabeza agradecieron la colaboración del Concello y animaron a la ciudadanía a participar.

El alcalde y el edil de Deportes destacaron la importancia de que el deporte vaya más allá de la competición y siga siendo un ejemplo de que Carballo “é un concello solidario”.