Muxía y Bergan mantienen sus opciones tras empatar a 2 goles

Plantel del Ponteceso Femenino que milita en 3ª División Gallega Cedida

En el Grupo I de Segunda División Gallega Femenina la lucha por las plazas de ascenso directo y promoción sigue muy abierta tras la disputa de la 10ª jornada.

La único que parece claro es que va a resultar difícil desbancar de la primera plaza al Tordoia, que el fin de semana no tuvo mayores problemas para imponerse en O Conco al Dumbría por 1-5.

El gol de las locales fue obra de Paula Fandiño.

Las líderes cuentan sus partidos por victorias y son el único equipo del grupo que no conoce la derrota.

La jornada deparó más encuentros interesantes, caso del Muxía-Bergantiños, dos equipos que luchan por los puestos de privilegio.

Al término de los 90 minutos en el marcador campeaba un 1-1 que deja todo como estaba.

Lucía adelantó muy pronto a las carballesas y Patricia Romaní restableció la igualada en el 65.

Las muxianas son segundas con 22 puntos y las carballesas, quintas con 20.

Los mismos puntos que el Muxía tiene el Corme tras derrotar al Cee por 3-1. Carla Lema adelantó a las locales, Saray hizo el 1-1 y, ya en el tramo final, Saskia y Claudia establecieron el tanteo definitivo.

La SD Esteirana también se impuso al Brexo Lema por un abultado 7-3. A destacar las 4 dianas conseguidas por Bárbara Caamaño.

1ª y 3ª División

En 1ª División Gallega el Xallas no pudo sumar ante el Antas su cuarta victoria de la temporada al caer por un ajustado 3-2.

Las de Santa Comba perdían por 3-0 a falta de 20 minutos y luego le pusieron emoción al tramo final gracias a los goles de Olalla y Yenire.

Se mantienen en la zona tranquila de la tabla (son décimas).

Por último, en 3ª División lo más relevante fue el triunfo del Soneira, 1-3, en el campo del EFCC Juan Cabrejo, las líderes del grupo.

Fue un partido de muchas alternativas que sentenció Uxía Alborés en el 84.

Las de Vimianzo son ahora terceras a 3 puntos de las camariñanas.

La segunda plaza es para el Cabana, que ganó 0-1 en Dubra (marcó Adriana).

Los restantes marcadores fueron los siguientes: Corcubión-Ponteceso, 3-0; Sp. Zas-Outes, 3-1; Cerqueda-A Baña, 6-1; y Xallas B-Os Miudos, 0-5