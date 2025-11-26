El Calvo Xiria Femenino sigue segundo tras ganar en Porriño

Formación del Calvo Xiria Femenino | cedida EC

El Calvo Xiria Femenino sumó su tercera victoria de la temporada de 1ª Autonómica al imponerse a domicilio al Balonmano Porriño por 23-29.

Los dos puntos sumados permiten a las carballeses seguir la estela del líder Lavadores, que cuentan sus enfrentamientos de las cuatro jornadas disputadas por triunfos, mientras que las del Xiria ganaron tres y empataron uno (el derbi jugado en Santa Comba).

En Porriño las carballesas empezaron frías y sin la necesaria intensidad defensiva, algo que compensaron con su acierto en la faceta ofensiva.

Con el paso de los minutos el equipo de Brais Puñal empezó a mejorar en defensa de forma paulatina, aunque también fueron perdiendo precisión en ataque, con lo que al descanso se llegó con ventaja mínima de las visitantes por 13-14.

Tras el paso por los vestuarios tuvo lugar en cambio de dinámica, de tal forma que la mayor movilidad defensiva y la mejor estructura ofensiva propició que las carballesas se fuesen haciendo poco a poco con el partido.

Esa mayor regularidad y el buen criterio hizo que la ventaja se disparase hasta el 23-29 que campeaba en el marcador al final de los 60 minutos.

En esta misma categoría el Balonmano Xallas cayó en casa ante el Brigantium por 21-32.

Las coruñeses ya mandaban al descanso por 9-13. Las de Santa Comba son décimas, con 3 puntos.

El próximo sábado viajan a la pista del Seis do Nadal (20.00 horas).

El Calvo Xiria, por su parte, se desplaza el domingo a Moaña para medirse al Samertolomeu (17.30)

1ªAutonómica masculina

Por lo que respecta a la 1ª Autonómica Masculina, el pasado fin de semana se disputó la cuarta jornada de liga, en la que los carballeses del Calvo Xiria B recibieron a una SAR OPMobility que acabó imponiéndose por 24-27.

Fue un partido muy intenso en el que el marcador final no refleja la alta dosis de casta y entrega de que hicieron gala los locales hasta que escucharon el pitido final.

De salida, los de Redondela fueron abriendo brecha poco a poco hasta situarse cinco arriba (8-13) obligando al técnico local a pedir un tiempo muerto, tras el que el marcador se contrajo hasta el 11-13.

A la vuelta del descanso las diferencias siguieron acortándose, sobre todo gracias a las actuaciones de Nicolás Cancela (6 goles), Esteban Puñal (5) y del portero Alejandro Vázquez, autor de 11 intervenciones decisivas.

La exclusión de Jorge Rodríguez tras dos exclusiones seguidas, condicionó los minutos finales, en los que la SAR supo aprovechar muy bien la superioridad numérica para asegurar el triunfo”.

A destacar también el gran apoyo desde la grada recibido por un equipo que sigue en fase de crecimiento.