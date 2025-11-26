Escola Lubiáns retoma la competición midiéndose el sábado al Traviesas

Imagen del Lubiáns-Ordes que acabó en tablas Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns retoma este fin de semana la competición de la OK Liga Bronce recibiendo en su pista del Carballo Calero al Traviesas Hockey Club, partido que comenzará un poco más tarde de lo que suele ser habitual, las 21 horas.

El equipo de Ramón Canalda buscará su sexto triunfo en la liga, que le permitiría seguir enganchado a la parta alta de la tabla y mantener el codo a codo en la lucha por las dos primeras plazas del grupo.

Los carballeses marchan terceros con 17 puntos y un partido menos, el que jugarán el 5 de diciembre ante el Telecable.

Por su parte, los vigueses suman 2 puntos menos y ocupan la sexta posición de un grupo en el que el Oviedo Roller y el AC Ordes han logrado abrir un pequeño hueco en cabeza.

Los asturianos cuentan sus partidos por victorias, mientras el AC Ordes tan solo ha cedido dos empates.

Así las cosas, sus principales perseguidores, entre los que figuran los dos equipos que medirán sus fuerzas este sábado en el pabellón Carballo Calero, no pueden ceder muchos puntos si quieren seguir metiendo presión a los dos primeros.

En los ocho partido disputados los de Canalda han sufrido una derrota y cedido dos empates, mientras que el conjunto vigués lleva 5 victorias y 4 derrotas.

En esos nueve partidos los olívicos han marcado 39 goles y encajado tres menos, mientras que el conjunto de Carballo se muestra menos efectivo ante los porteros contrarios (28 goles a favor en siete partidos), pero también encaja menos (23).

Desde el club carballés hacen un nuevo llamamiento a sus aficionados para que acudan a animar al equipo.