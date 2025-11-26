Mi cuenta

Deportes

Taekwondo-Do Carballo acudió al Open Ranking de Málaga 2025

Su deportistas Manuel Carracedo consiguió dos medallas de plata y otra de bronce

Redacción
26/11/2025 22:55
Manuel Carracedo tras recoger uno de sus premios
Manuel Carracedo tras recoger uno de sus premios
Cedida
Dos representantes wdel Club Taekwon-Do ITF Carballo acudieron al Open Ranking de Málaga 2025 celebrado el pasado fin de semana, dejando en buen lugar el pabellón carballés. 

Su deportista Manuel Carracedo tuvo una actuación destacada logrando el segundo puesto en combate de entre 75 y 81 kilos, además de ser también segundo en saltos y tercero en la categoría Open de más de 75 kilos. 

Acudió al evento junto al maestro Pastor Carracedo, que actuó como árbitro durante toda la jornada del sábado. 

Desde el club carballés se muestran muy satisfechos por estos buenos resultados de sus deportistas teniendo en cuenta que la temporada no ha hecho más empezar.

Manuel Froxán Rial