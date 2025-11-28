Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Basket Xiria quiere seguir en lo más alto y para ello necesita ganar en Vilagarcía al Sigaltec

Redacción
28/11/2025 23:32
Carlos Varela haciendo un mate ante el Universidad de Oviedo
Carlos Varela haciendo un mate ante el Universidad de Oviedo
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

Después de recuperar el liderato con su contundente triunfo ante el Traumacor Culleredo, el Basket Xiria afronta la novena jornada de 3ª FEB con el firme propósito de mantenerse en lo más alto de la tabla, para lo que necesita salir airoso de su visita a la cancha del Sigaltec Vilagarcía. 

El choque se juega en el pabellón Sara Gómez a partir de las 19.00 de este sábado. 

El enfrentamiento supone la repetición de la última final de la Copa Galicia de 3ª FEB, disputada a finales del pasado mes de septiembre y en la que acabaron imponiéndose los carballeses por un claro 66-82, luego de un partido en el que los de Héctor Méndez dominaron las distintas facetas del juego y fueron siempre por delante en el marcador. 

Este antecedente y la necesidad de puntuar que tienen los pontevedreses para poner tierra de por medio con la zona de peligro, incrementan la dificultad del objetivo verdiblanco. 

En un grupo tremendamente igualado, el Sigaltec ocupa ahora mismo la cuarta posición por la cola empatado a 11 puntos con otros tres equipos, Estudiantes de Lugo, CB Navia y Rosalía. Los de Vilagarcía suman 3 victorias y 5 derrotas, si bien cabe destacar que todos los triunfos los consiguieron en casa.

 El primero llegó en la jornada inaugural ante el Chantada, al que derrotaron por 60-54, y después también doblegaron al CB Navia (87-74) y al Estudiantes de Lugo (77-74). 

Los carballeses, por su parte, están en una buena línea de juego y resultados, lo que les ha llevado a salir airosos de todos sus enfrentamientos, excepto el que jugaron en la pista del Marín Peixegalego, en donde cayeron por 68-63. 

El equipo que dirige Héctor Méndez suma 15 puntos pero las cosas en cabeza de la tabla también están de lo más igualadas, al punto de que son tres los equipos que le pisan los talones, los salmantinos del Perfumería Avenida Xoborg, el Marín Peixegalego y el Universidad de Oviedo.

Todos ellos tienen 14 puntos y aspiran a seguir en esos puestos de privilegio.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Oleiros

El Escola Lubiáns busca ante el Traviesas su sexto triunfo liguero
Laura Rodríguez
El carballés Chimpo lanzando a portería en el Calvo Xiria-Reconquista

El Calvo Xiria quiere seguir haciendo de su pista un fortín
Redacción
El pleno comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género

A Laracha destinará los 262.000 euros del Plan Adicional 4/2025 a mejorar plazas y vías
Redacción
La inversión en la primera fase fue de 45.000 euros

Ponteceso dará continuidad a la primera fase de la senda fluvial del Anllóns
Redacción