Basket Xiria quiere seguir en lo más alto y para ello necesita ganar en Vilagarcía al Sigaltec

Carlos Varela haciendo un mate ante el Universidad de Oviedo Raúl López Molina

Después de recuperar el liderato con su contundente triunfo ante el Traumacor Culleredo, el Basket Xiria afronta la novena jornada de 3ª FEB con el firme propósito de mantenerse en lo más alto de la tabla, para lo que necesita salir airoso de su visita a la cancha del Sigaltec Vilagarcía.

El choque se juega en el pabellón Sara Gómez a partir de las 19.00 de este sábado.

El enfrentamiento supone la repetición de la última final de la Copa Galicia de 3ª FEB, disputada a finales del pasado mes de septiembre y en la que acabaron imponiéndose los carballeses por un claro 66-82, luego de un partido en el que los de Héctor Méndez dominaron las distintas facetas del juego y fueron siempre por delante en el marcador.

Este antecedente y la necesidad de puntuar que tienen los pontevedreses para poner tierra de por medio con la zona de peligro, incrementan la dificultad del objetivo verdiblanco.

En un grupo tremendamente igualado, el Sigaltec ocupa ahora mismo la cuarta posición por la cola empatado a 11 puntos con otros tres equipos, Estudiantes de Lugo, CB Navia y Rosalía. Los de Vilagarcía suman 3 victorias y 5 derrotas, si bien cabe destacar que todos los triunfos los consiguieron en casa.

El primero llegó en la jornada inaugural ante el Chantada, al que derrotaron por 60-54, y después también doblegaron al CB Navia (87-74) y al Estudiantes de Lugo (77-74).

Los carballeses, por su parte, están en una buena línea de juego y resultados, lo que les ha llevado a salir airosos de todos sus enfrentamientos, excepto el que jugaron en la pista del Marín Peixegalego, en donde cayeron por 68-63.

El equipo que dirige Héctor Méndez suma 15 puntos pero las cosas en cabeza de la tabla también están de lo más igualadas, al punto de que son tres los equipos que le pisan los talones, los salmantinos del Perfumería Avenida Xoborg, el Marín Peixegalego y el Universidad de Oviedo.

Todos ellos tienen 14 puntos y aspiran a seguir en esos puestos de privilegio.