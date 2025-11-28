El Calvo Xiria quiere seguir haciendo de su pista un fortín

El carballés Chimpo lanzando a portería en el Calvo Xiria-Reconquista Raúl López Molina

El pabellón Vila de Noia acoge este sábado uno de los clásicos del balonmano gallego de Primera Estatal.

El Calvo Xiria recibe al Disiclín Balonmán Lalín a partir de las 20.00 horas, un duelo que promete máxima intensidad y al que los visitantes llegan mucho más necesitados dada su condición de antepenúltimo clasificado.

A los carballeses la cita, correspondiente a la duodécima jornada de liga, les llega en un buen momento después de sumar 3 victorias en sus cuatro últimos partidos.

El equipo dirigido por Adrián Dubra está haciendo del Vila de Noia un auténtico fortín, donde consiguió imponerse de forma contundente a Tacoronte y Reconquista, además de otro valioso triunfo ante el Lirón Teucro.

Los verdinegros están exhibiendo una gran capacidad ofensiva, especialmente en los partidos en la casa, mientras en el apartado defensivo está ganando poco a poco en solidez.

Su balance los sitúa en una cómoda séptima posición, aunque también necesita la victoria para no descolgarse de la zona media de la tabla.

Balonmano Lalín, por su parte, está teniendo una temporada más irregular, con resultados que le impiden alejarse de la zona de peligro.

Los pontevedreses vienen de sufrir una dura derrota en la casa ante el Balonmano Culleredo y el Gáldar.

A pesar de esta trayectoria irregular, el Lalín es un rival siempre peligroso, capaz de lograr un valioso empate ante el Bueu y victorias importantes en su pabellón ante Porriño y Ourense.

Su juego se caracteriza por su fortaleza física y la experiencia de sus jugadores, por lo que es un rival que nunca se rinde.

El partido se presupone igualado, con los locales tratando de aprovechar el factor cancha y su buen momento de forma ante un oponente necesitado de puntos.

La clave para los de Carballo estará en mantener su eficacia defensiva para frenar el ataque del Lalín y en no cometer errores por exceso de precipitación en ataque, aprovechando la velocidad en las transiciones.

Si el Calvo Xiria logra imponer su ritmo desde el pitido inicial, tendrá grandes opciones.

Calvo Xiria B

También juega en casa el Calvo Xiria B, aunque en este caso su partido ante el Chapela es el domingo a partir de las 17.30 horas.

Los carballeses está mostrando su versión más combativa en su feudo, en donde lograron resultados notables como el empate ante el Novás B y la victoria frente al O Grove.

Con todo, su balance general refleja las dificultades de la categoría, con derrotas fuera de casa ante el Noroplaza y Seis do Nadal.

El Calvo Xiria B confía en la velocidad y en la capacidad de anotación de sus jugadores juveniles, que necesitan encontrar la regularidad defensiva.

El Chapela llega a Carballo con una trayectoria algo inestable, intercalando victorias y derrotas, aunque son un rival competitivo fuera de casa.

1ª Autonómica Femenina

En 1ª Autonómica Femenina el Calvo Xiria se desplaza este domingo a Pontevedra para jugar ante el Samertolameu (17.30 horas).

El choque, correspondiente a la quinta jornada liguera, servirá para calibrar las aspiraciones carballesas de afianzarse en los puestos de cabeza, aunque en frente van a tener un rival muy potente en su feudo.

El Calvo Xiria llega a O Rosal en una excelente dinámica de resultados, situándose en la parte alta de la clasificación y demostrando un juego muy sólido.

Las carballesas vienen de sumar una clara victoria a domicilio ante el Bm. Porriño, después de un triunfo importante en la casa frente al Poio Artai y un valioso empate fuera contra el Xallas.

La fortaleza del Xiria reside en su solidez defensiva y en su capacidad para correr el contragolpe.

El objetivo será mantener este nivel de intensidad para seguir escalando posiciones.

Para que las visitantes se lleven la victoria, la clave estará en igualar la intensidad defensiva que proponga el Samertolameu desde el inicio.

Las jugadoras que entrena Brais Puñal deberán ser muy pacientes y efectivas en el ataque posicional para superar la defensa pontevedresa, además de minimizar las pérdidas de balón para evitar dar opciones de contragolpe a las jugasdoras locales.