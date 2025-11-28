El Escola Lubiáns busca ante el Traviesas su sexto triunfo liguero

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Oleiros Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns regresa este sábado a la competición tras una semana de descanso y lo hace enfrentándose al Traviesas a las 21.00 horas en la décima jornada de la Liga Ok Bronce.

Aunque los carballeses cuentan con dos puntos de ventaja en la clasificación, el partido se presenta complicado y exigirá el máximo esfuerzo de los jugadores para mantenerse entre los equipos mejor posicionados de la categoría.

El Traviesas ha reforzado su plantilla esta temporada con jugadores con buen nivel, como Álvaro Barral y Óscar Canabal, ambos procedentes del Raxoi santiagués y máximos anotadores la pasada campaña en dicho club.

Estas incorporaciones suponen un claro salto de calidad para el conjunto vigués, dotándolo de mayor capacidad ofensiva y competitividad.

“Es un buen equipo, con un sólido cinco inicial y cambios de calidad que les permiten mantener el ritmo durante todo el partido”, explica el entrenador del Lubiáns, Ramón Canalda, quien reconoce que la plantilla del Traviesas está bien equilibrada y preparada para mantener la categoría sin grandes problemas.

El Lubiáns llega al encuentro tras una semana buena de entrenamientos con el propósito de buscar su sexta victoria de la temporada. Este triunfo sería clave para reducir la distancia con los líderes de la liga, aunque el Roller Oviedo (27 puntos) ha tomado ya una ventaja considerable, lo que dificulta que los carballeses puedan alcanzarlo en las próximas jornadas.

Por el momento, el objetivo del equipo sigue siendo optar a la segunda plaza, actualmente en manos del Ordes con 23 puntos, o al menos consolidar la tercera posición, en un campeonato muy competitivo donde la igualdad en la media tabla obliga a no cometer errores y mantener la concentración durante todo el encuentro.

Además de la importancia de los puntos en juego, el partido de hoy servirá como preparación para un exigente fin de semana que se presenta con doble jornada fuera de casa: el partido pendiente contra el Telecable, correspondiente a la semana pasada, se disputará el sábado, mientras que el domingo el Lubiáns se enfrentará al Rochapea en la jornada once.

Este doble desafío pondrá a prueba la capacidad del equipo, así como la profundidad del banquillo, factores que serán determinantes para mantener la regularidad y seguir sumando en la clasificación.