Al Xiria no le valió ir por delante durante bastantes minutos

David García Pichel es objeto de falta cuando se disponía a lanzar Raúl López Molina

El Calvo Xiria no pudo conseguir su objetivo de encadenar tres triunfos consecutivos en el Vila de Noia.

Los carballeses tuvieron que conformarse finalmente con las tablas (33-33) en su enfrentamiento ante el Lalín correspondiente a la duodécima jornada de Primera Estatal.

El duelo respondió a lo esperado y los aficionados pudieron disfrutar de un partido intenso e igualado en el que la tensión fue máxima en los instantes finales.

De salida los de Adrián Dubra saltaron a la pista defendiendo con acierto y ello les permitió empezar mandando en el marcador hasta que mediada esa primera mitad las cosas se igualaron, al punto de que al descanso se llegó con ventaja mínima para los de casa, un 17-17 que dejaba todo en el aire de cara a la segunda parte.

En el acto definitivo los carballeses no lograron abrir brecha con lo que el choque entró en unos últimos minutos de máxima emoción.

Al final reparto de puntos entre dos equipos que deberán seguir luchando para conseguir escalar posiciones en la tabla clasificatoria