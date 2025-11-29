El Bergan quiere reencontrarse con el triunfo y el gol ante el Real Oviedo Vetusta

Iago Novo rodeado de contrarios en el partido ante el Astorga Raúl López Molina

El Bergantiños de la pasada temporada fue un equipo de impulsos.

Tuvo el acierto para encadenar rachas brillantes, pero también tramos en los que acumuló resultados negativos.

Este curso quiere dar un paso más, por lo que momentos como el actual —cuatro partidos sin ganar ni ver puerta— se sienten con cierta urgencia en As Eiroas. P

or ello, el cuadro carballés necesita ante el Real Oviedo Vetusta (17.00 horas) un triunfo que le reconecte con anteriores sensaciones.

La racha reciente no es positiva, pero también es cierto que antes de la derrota de la semana pasada en el campo de la UD Ourense (1-0), el Bergantiños acumulaba nueve partidos sin perder.

En ese tiempo hizo un colchón que le sirve para seguir a tiro de piedra de los puestos de playoff de ascenso, zona a la que podría regresar en caso de ganar esta tarde al filial del Oviedo.

En lo tocante al Oviedo Vetusta, donde milita un ex como Lucas Antañón, era líder hace tan solo dos jornadas, pero vio frenada su magnífica dinámica —no había caído en sus diez primeros duelos— con una derrota ante la propia UD Ourense (1-2).

La semana pasada empató contra el Atlético Astorga (1-1). Una gran noticia para el Bergantiños es que su rival no podrá contar por sanción con el delantero Joaquín Delgado, máximo goleador de la Liga con diez tantos.

La roja que vio en el choque disputado la pasada jornada en Astorga impedirá participar a la pieza clave del filial ovetense, pues había partido de inicio en las doce jornadas anteriores.

En su valoración previa, el técnico Simón Lamas reconoció que deben dar un paso al frente. “O equipo está concienciado de que temos que mellorar o rendemento do último partido. Gústame moito a actitude e o enfoque que mostran, a responsabilidade que asumen nestes momentos, xa que nunha temporada sempre vai haber de todo”, explicó.

“Estamos desexando que chegue o partido para sacar a mellor versión de todos. Enfrontámonos a un rival que está nun momento parecido ao noso: arrincaron moi ben e agora están a ter unha peor xeira de resultados”, añadió.

El preparador de Vilalba hizo referencia de nuevo a que su equipo debe ser incisivo en el último tercio del campo y pidió el apoyo de la afición para medirse a un rival del que destaca muchas virtudes. “Ten xogadores de moitísimo nivel, tanto ofensivo como defensivo. É un dos que mellor fútbol realiza, capaz de chegar por dentro e por fora, de transitar e de ser agresivo sen balón. Persoalmente gústame moito e creo que teñen certas similitudes con nós”, apuntó.

El técnico sigue insistiendo en que su equipo necesita hacerse fuerte en su campo de As Eiroas: “Temos que intentar poñérllelo moi difícil e que os rivais sintan que en Carballo e moi difícil sumar puntos”.

Sobre las claves por las que pasa la superación del mal momento que viven los rojillos de cara al gol, apunta que pasan por “ser máis agresivos no último treito do campo e por atacar con máis determinación, ademáis de saber atopar os puntos débiles do rival”.

Para conseguirlo será igual de importante que “os xogadores sintan o calor da xente, un calor que necesitan despois deste xeira de resultados que levamos”.

Lamas no tiene dudas de que la afición responderá y que entre todos van a hacer posible sumar la que sería la sexta victoria de la temporada y, con ello, “meternos de cheo nos postos altos da clasificación e recuperar as sensacións que tivemos durante moitas semanas”.

El entrenador lucense afirma asimismo que el plantel espera con ganas el envite y con el convencimiento de que “voltarán a sacar a súa mellor versión”.