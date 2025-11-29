El Calvo Escola Lubiáns pasa por encima del Traviesas de Vigo

Una acción del partido disputado en la noche del sábado en el Carballo Calero Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns no tuvo piedad del Traviesas vigués, al que derrotó en la noche del sábado por 10 goles a 4, lo que permite a los carballeses seguir en el grupo de los mejores de la Ok Liga Bronce.

Los goleadores locales fueron Álex Pérez (3), Álex Novoa (2), Diego Vieites (2), Hugo Naveira, Mario Mallo y Álvaro Trigo.

Al descanso los de Ramón Canalda ya ganaban por 4-1 en un partido en el que los espectadores se lo pasaron en grande