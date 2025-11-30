Alexandre e Iraitz dan 3 puntos al Sofán en O Carral ante O Val

Una jugada del Sofán-O Val de ayer Raúl López Molina

Fin a la jornada 13 de Preferente y en el Grupo 1 sigue mandando el Negreira tras ganar 3-0 al Burela.

Por detrás, San Tirso y Órdenes empatan en la segunda plaza, con el Lalín llamando a la puerta.

Por abajo, O Val, Dubra, Cultural Maniños y Sigüeiro ocupan los puestos de descenso a Primera.

Sofán-O Val 2-0

Se acerca a los puestos de playoff de ascenso el Sofán tras ganar 2-0 a O Val con goles de Alexandre Mallo e Iraitz Casal, éste un golazo por toda la escuadra.

El partido estuvo marcado por la expulsión del local Braian en el minuto 26.

Los locales tiraron de casta y futbol y fueron muy superiores pese a jugar con uno menos, sobre todo en la segunda mitad, aunque tuvieron que esperar para materializar su superioridad.

Cidade de Ribeira-Paiosaco 6-0

Sorprendente y dura derrota del Paiosaco a domicilio. El segundo partido de Iván Sánchez a los mandos se saldó con un set en blanco favorable al Ribeira gracias a los goles de Felipe Blanco (dos), José Antonio Aguado (dos), Daniel Otero y Jorge Viturro.

El Paiosaco sigue fuera de los puestos de descenso, aunque tan solo 2 puntos por encima del O Val.

Lalín-Dumbría 1-0

Buen partido del Dumbría en el Miguel Ángel Cortizo.

Los visitantes estuvieron muy bien plantados en todo momento y le pusieron los cosas difíciles a uno de los máximos favoritos para luchar por el ascenso de categoría.

El único gol del partido llegaría a falta de 20 minutos y fue obra de Eloy Ferreira.

Los dumbrieses quedan undécimos con 15 puntos.

Órdenes-Victoria 3-2

El Órdenes mantiene el pulso del San Tirso y el Lalín tras ganar un apasionante choque contra el Victoria.

Los locales llegaron a tener dos goles de ventaja, Miguel Mandayo recortó distancias en el 81, pero ya fue demasiado tarde.

Dubra-San Tirso 0-0

Se descuelga de la pelea por el ascenso directo el San Tirso, que no pudo pasar del empate a cero en el Juan Baleato contra un Dubra en puestos de descenso.

El equipo de Abegondo suma 1 punto y se queda empatado en la segunda plaza con el Órdenes.