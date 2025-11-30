Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Alexandre e Iraitz dan 3 puntos al Sofán en O Carral ante O Val

El Dumbría cayó por la mínima en su visita al potente Lalín mientras el Paiosaco sufrió una severa derrota en Ribeira (6-0)

Redacción
30/11/2025 23:59
Una jugada del Sofán-O Val de ayer
Una jugada del Sofán-O Val de ayer
Raúl López Molina
Fin a la jornada 13 de Preferente y en el Grupo 1 sigue mandando el Negreira tras ganar 3-0 al Burela. 

Por detrás, San Tirso y Órdenes empatan en la segunda plaza, con el Lalín llamando a la puerta. 

Por abajo, O Val, Dubra, Cultural Maniños y Sigüeiro ocupan los puestos de descenso a Primera. 

Sofán-O Val 2-0

Se acerca a los puestos de playoff de ascenso el Sofán tras ganar 2-0 a O Val con goles de Alexandre Mallo e Iraitz Casal, éste un golazo por toda la escuadra. 

El partido estuvo marcado por la expulsión del local Braian en el minuto 26. 

Los locales tiraron de casta y futbol y fueron muy superiores pese a jugar con uno menos, sobre todo en la segunda mitad, aunque tuvieron que esperar para materializar su superioridad. 

Cidade de Ribeira-Paiosaco 6-0

 Sorprendente y dura derrota del Paiosaco a domicilio. El segundo partido de Iván Sánchez a los mandos se saldó con un set en blanco favorable al Ribeira gracias a los goles de Felipe Blanco (dos), José Antonio Aguado (dos), Daniel Otero y Jorge Viturro. 

El Paiosaco sigue fuera de los puestos de descenso, aunque tan solo 2 puntos por encima del O Val.

Lalín-Dumbría 1-0

Buen partido del Dumbría en el Miguel Ángel Cortizo. 

Los visitantes estuvieron muy bien plantados en todo momento y le pusieron los cosas difíciles a uno de los máximos favoritos para luchar por el ascenso de categoría. 

El único gol del partido llegaría a falta de 20 minutos y fue obra de Eloy Ferreira. 

Los dumbrieses quedan undécimos con 15 puntos.

Órdenes-Victoria 3-2

El Órdenes mantiene el pulso del San Tirso y el Lalín tras ganar un apasionante choque contra el Victoria. 

Los locales llegaron a tener dos goles de ventaja, Miguel Mandayo recortó distancias en el 81, pero ya fue demasiado tarde. 

Dubra-San Tirso 0-0

Se descuelga de la pelea por el ascenso directo el San Tirso, que no pudo pasar del empate a cero en el Juan Baleato contra un Dubra en puestos de descenso. 

El equipo de Abegondo suma 1 punto y se queda empatado en la segunda plaza con el Órdenes.

