La ley del ex se cumple: Lucas Antoñón sentencia en As Eiroas a su anterior equipo

El defensa rojillo Nacho Pastor trata de controlar un balón Raúl López Molina

Dolorosa derrota de un Bergantiños lastrado por la expulsión de Peñalver.

Un gol de Lucas Antañón en el 89 acabó con la resistencia del cuadro carballés, que había jugado en inferioridad numérica más de 70 minutos.

El delantero del Vetusta, que abandonó As Eiroas el pasado verano rumbo a Oviedo, firmó la sentencia del conjunto rojillo, que encadena su quinta jornada consecutiva sin ganar y sufrió la primera derrota de la temporada en su campo, lo que le aleja de la zona de playoff.

El equipo de Simón Lamas se adelantó en el marcador a los 7 minutos con un gol de Marru y, tras quedarse con diez futbolistas, realizó un gran despliegue físico para aguantar el resultado.

Dos goles visitantes en el segundo tiempo acabaron con sus esperanzas de al menos conservar un punto.

El Vetusta, por su parte, rompió su racha de dos partidos consecutivos sin ganar y aprovechó los resultados de sus rivales directos para acercarse al primer puesto de la tabla.

Defensa de cinco

La gran novedad en la alineación del cuadro carballés fue la defensa de cinco que presentó Simón Lamas, que sacrificó a Álex Pérez para dar entrada a Nacho Pastor en el centro de la zaga.

La primera parte resultó de alta intensidad y sus primeros compases fueron nefastos para los intereses del filial ovetense.

A los 2 minutos, su mediocentro Enzo cayó lesionado y tuvo que ser sustituido.

Poco después, el Bergantiños se puso por delante. Marru, con un disparo a la media vuelta desde dentro del área, consiguió poner fin a la racha de cuatro partidos consecutivos sin marcar que arrastraba el cuadro rojillo.

El partido se le había puesto muy de cara al conjunto de Simón Lamas, pero en el minuto 17 llegó la jugada que marcó el desarrollo del

encuentro.

La jugada clave

Peña realizó una dura entrada a Cheli y Belloso Rivero no dudó en sacar la tarjeta roja directa al lateral.

Lamas tuvo que recomponer el equipo y regresó a la defensa de cuatro, colocando a Nacho Pastor en la parte derecha.

Ante esas nuevas circunstancias, el Vetusta se hizo dueño del balón y dominó ante una escuadra carballesa replegada.

El filial azulón sufrió para poder crear ocasiones de gol. El mayor peligro lo generó a través de las incorporaciones de Omar por la izquierda.

El conjunto rojillo, que realizó un gran ejercicio de resistencia y solidaridad mientras le duraron las fuerzas, salió con mucho peligro a la contra y, en la recta final del primer acto, Diego pudo lograr el 2-0 con un disparo que se estrelló en el larguero.

Por precaución ante el peligro por las tarjetas, Roberto Aguirre aprovechó el descanso para dar entrada a Maza por Adri Lopes en defensa.

Empuje carbayón

El segundo tiempo fue un monólogo del filial carbayón, que monopolizó el balón y puso cerco al área carballesa.

En el minuto 63, Guille mandó al larguero un centro de Adri Fernández desde la derecha y, tres minutos después, se originó el gol del empate.

Cheli sorprendió a Santi Canedo con un disparo esquinado, casi sin ángulo, y devolvió la igualdad al marcador.

El 1-1 insufló moral al filial ovetense, que continuó dominando en busca de la victoria.

Simón Lamas reaccionó introduciendo oxígeno en forma de cambios y su equipo en el tramo final dispuso de dos ocasiones claras para marcar.

Primero, Narváez salvó con una notable intervención una rápida contra conducida y rematada por Iago Novo.

Y, pocos minutos después, un defensor del cuadro carbayón sacó sobre la línea de gol una volea de Lachevre.

En el tramo final se pudo ver un partido de ida y vuelta, del que salió beneficiado el Vetusta, favorecido por la famosa ley no escrita del ex.

Casi en el 90, Lucas Antañón, libre de marca en la frontal del área, recogió el balón y con un disparo raso batió a Santi Canedo.

En el tiempo añadido, los intentos a la desesperada del Bergantiños por salvar un punto fueron infructuosos.