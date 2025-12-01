Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Camariñas empata en Castriz y la Esteirana gana en el campo del Club do Mar

Un gol de Pablo Fernández le dio a los de Esteiro su segundo triunfo en la liga aunque continúan como colistas del grupo

Manuel Froxán Rial
01/12/2025 00:03
Una acción del Club do Mar-Esteirana jugado en el Municipal de A Laracha
Una acción del Club do Mar-Esteirana jugado en el Municipal de A Laracha
Raúl López Molina
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La décimo tercera jornada de Primera Autonómica depara dos derbis, los que se jugaron en los campos del Castriz y del Club do Mar. 

El Municipal larachés recibía a una Esteirana que marcha colista y que hasta ahora solo había ganado un partido. 

Este domingo dio la sorpresa al imponerse al conjunto de Caión por 0-1, gol marcado por Pablo Fernández en los últimos minutos cuando los de Daniel Sánchez estaban volcados sobre la portería visitante. 

El Castriz-Camariñas también fue jugado de poder a poder entre dos equipos que necesitaban los puntos por distintos motivos. 

Al final hubo tablas en el marcador (1-1), después de que Adam adelantase a los visitantes en el 78 y Fabián restableciese el empate a falta de 5 minutos. 

El punto permite a los xalleiros salir del descenso directo, aunque siguen empatados a puntos con un Fisterra que es antepenúltimo y que esta jornada sufrió un duro castigo, 7-0, en el feudo del Cire de Melide.

El Camariñas es séptimo con 21 puntos. 

Uno menos tiene el Muxía que no falló en su visita a Bastavales (1-3) y que tuvo en Carlos Antelo, Fran Moreira y Víctor Alcaína a sus goleadores. 

El Queixas cayó el sábado por 2-1 ante el Vizoño, que sentenció a 20 minutos para el final.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Reunión de Xosé Merelles en Nova York

A Xunta promociona o destino Galicia no mercado norteamericano: Camiño, natureza e patrimonio
Redacción
Los jugadores del Soneira celebrando el triunfo en los vestuarios de Pedra Queimada

El San Lorenzo aprovecha el tropiezo del Malpica para asaltar el liderato de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
Una jugada del Sofán-O Val de ayer

Alexandre e Iraitz dan 3 puntos al Sofán en O Carral ante O Val
Redacción
El defensa rojillo Nacho Pastor trata de controlar un balón

La ley del ex se cumple: Lucas Antoñón sentencia en As Eiroas a su anterior equipo
Marcos Rivas