El Camariñas empata en Castriz y la Esteirana gana en el campo del Club do Mar

Una acción del Club do Mar-Esteirana jugado en el Municipal de A Laracha Raúl López Molina

La décimo tercera jornada de Primera Autonómica depara dos derbis, los que se jugaron en los campos del Castriz y del Club do Mar.

El Municipal larachés recibía a una Esteirana que marcha colista y que hasta ahora solo había ganado un partido.

Este domingo dio la sorpresa al imponerse al conjunto de Caión por 0-1, gol marcado por Pablo Fernández en los últimos minutos cuando los de Daniel Sánchez estaban volcados sobre la portería visitante.

El Castriz-Camariñas también fue jugado de poder a poder entre dos equipos que necesitaban los puntos por distintos motivos.

Al final hubo tablas en el marcador (1-1), después de que Adam adelantase a los visitantes en el 78 y Fabián restableciese el empate a falta de 5 minutos.

El punto permite a los xalleiros salir del descenso directo, aunque siguen empatados a puntos con un Fisterra que es antepenúltimo y que esta jornada sufrió un duro castigo, 7-0, en el feudo del Cire de Melide.

El Camariñas es séptimo con 21 puntos.

Uno menos tiene el Muxía que no falló en su visita a Bastavales (1-3) y que tuvo en Carlos Antelo, Fran Moreira y Víctor Alcaína a sus goleadores.

El Queixas cayó el sábado por 2-1 ante el Vizoño, que sentenció a 20 minutos para el final.