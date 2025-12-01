El Camariñas empata en Castriz y la Esteirana gana en el campo del Club do Mar
Un gol de Pablo Fernández le dio a los de Esteiro su segundo triunfo en la liga aunque continúan como colistas del grupo
La décimo tercera jornada de Primera Autonómica depara dos derbis, los que se jugaron en los campos del Castriz y del Club do Mar.
El Municipal larachés recibía a una Esteirana que marcha colista y que hasta ahora solo había ganado un partido.
Este domingo dio la sorpresa al imponerse al conjunto de Caión por 0-1, gol marcado por Pablo Fernández en los últimos minutos cuando los de Daniel Sánchez estaban volcados sobre la portería visitante.
El Castriz-Camariñas también fue jugado de poder a poder entre dos equipos que necesitaban los puntos por distintos motivos.
Al final hubo tablas en el marcador (1-1), después de que Adam adelantase a los visitantes en el 78 y Fabián restableciese el empate a falta de 5 minutos.
El punto permite a los xalleiros salir del descenso directo, aunque siguen empatados a puntos con un Fisterra que es antepenúltimo y que esta jornada sufrió un duro castigo, 7-0, en el feudo del Cire de Melide.
El Camariñas es séptimo con 21 puntos.
Uno menos tiene el Muxía que no falló en su visita a Bastavales (1-3) y que tuvo en Carlos Antelo, Fran Moreira y Víctor Alcaína a sus goleadores.
El Queixas cayó el sábado por 2-1 ante el Vizoño, que sentenció a 20 minutos para el final.