El San Lorenzo aprovecha el tropiezo del Malpica para asaltar el liderato de la Liga da Costa

Los jugadores del Soneira celebrando el triunfo en los vestuarios de Pedra Queimada Cedida

Interesante jornada en la Liga da Costa, en la que pincharon los dos primeros clasificados, Malpica y Xallas, que ceden paso a San Lorenzo y Baio.

Los de Verdillo tenían una prueba de fuego en Ponte do Porto, de la que salieron airosos al imponerse por 0-1, gol de Diego Varela.

Por idéntico marcador ganó el Baio en Monte Louro, gol en este caso de José M. Pazos en el 90.

El San Lorenzo tiene ahora 23 puntos y el Baio 22.

Con 21 queda un Malpica que parede desinflarse tras caer en casa ante el colista por 0-4, en lo que fue la gran sorpresa de la jornada.

David, Richi, Mario y Adrián hicieron los goles. Por 3-0 perdió el Xallas ante un gran Cabana, que tuvo como goleadores a Simón, Brais y Aarón.

Los de Santa Comba se quedan con 20 puntos, los mismos que tiene el Outes tras imponerse al Sofán B por 2-1.

Los tres goles se marcaron en la primera parte. El Ponteceso doblegó por 5-2 al Mazaricos, con goles de Daniel, Eloy, David Lema (2) e Iván.

Zas y Corme, por su parte, quedaron 1-1. Lucas adelantó a los visitantes en el 86 y Estefan empató en el 87.

Por último, el Muros sorprendió al Corcubión (1-2).