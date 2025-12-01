Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El San Lorenzo aprovecha el tropiezo del Malpica para asaltar el liderato de la Liga da Costa

Las malpicanos cayeron con estrépito en su campo, 0-4, ante el Soneira, colista del grupo

Manuel Froxán Rial
01/12/2025 00:05
Los jugadores del Soneira celebrando el triunfo en los vestuarios de Pedra Queimada
Los jugadores del Soneira celebrando el triunfo en los vestuarios de Pedra Queimada
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Interesante jornada en la Liga da Costa, en la que pincharon los dos primeros clasificados, Malpica y Xallas, que ceden paso a San Lorenzo y Baio. 

Los de Verdillo tenían una prueba de fuego en Ponte do Porto, de la que salieron airosos al imponerse por 0-1, gol de Diego Varela. 

Por idéntico marcador ganó el Baio en Monte Louro, gol en este caso de José M. Pazos en el 90. 

El San Lorenzo tiene ahora 23 puntos y el Baio 22. 

Con 21 queda un Malpica que parede desinflarse tras caer en casa ante el colista por 0-4, en lo que fue la gran sorpresa de la jornada. 

David, Richi, Mario y Adrián hicieron los goles. Por 3-0 perdió el Xallas ante un gran Cabana, que tuvo como goleadores a Simón, Brais y Aarón. 

Los de Santa Comba se quedan con 20 puntos, los mismos que tiene el Outes tras imponerse al Sofán B por 2-1. 

Los tres goles se marcaron en la primera parte. El Ponteceso doblegó por 5-2 al Mazaricos, con goles de Daniel, Eloy, David Lema (2) e Iván. 

Zas y Corme, por su parte, quedaron 1-1. Lucas adelantó a los visitantes en el 86 y Estefan empató en el 87. 

Por último, el Muros sorprendió al Corcubión (1-2).

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Reunión de Xosé Merelles en Nova York

A Xunta promociona o destino Galicia no mercado norteamericano: Camiño, natureza e patrimonio
Redacción
Una acción del Club do Mar-Esteirana jugado en el Municipal de A Laracha

El Camariñas empata en Castriz y la Esteirana gana en el campo del Club do Mar
Manuel Froxán Rial
Una jugada del Sofán-O Val de ayer

Alexandre e Iraitz dan 3 puntos al Sofán en O Carral ante O Val
Redacción
El defensa rojillo Nacho Pastor trata de controlar un balón

La ley del ex se cumple: Lucas Antoñón sentencia en As Eiroas a su anterior equipo
Marcos Rivas