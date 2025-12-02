Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Bergan B toma la tercera posición del Corme y el Cabana se coloca líder

La Segunda y la Tercera siguen en juego mientras Tercera Federación y Primera Galicia descansaron esta semana

Laura Rodríguez
02/12/2025 21:20
El Bergantiños B en el partido ante el Dumbría | CEDIDA
El Bergantiños B en el partido ante el Dumbría | CEDIDA
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Semana de parón en el fútbol femenino costero. No hubo liga en la Tercera Federación, donde milita el Bergantiños, ni en la Primera, donde compite el Xallas. En cambio, sí hubo actividad en la Segunda y en la Tercera, donde algunos equipos aprovecharon para adelantar el partido del próximo fin de semana —que coincide con el puente— a la última semana de noviembre. 

En la Segunda, el Muxía sigue en la posición de plata tras imponerse al Victoria CF C, un partido que les sirvió para recuperar sensaciones tras dos jornadas sin sumar los tres puntos. Los goles de Patri Romaní, Laura Doce, Eva Lema, Barca Toba y Nerea Barrientos les permitieron lograr un nuevo triunfo por 1-5. 

El filial del Bergantiños les sigue de cerca, en la tercera posición, con dos puntos menos (23), después de ganar al Dumbría (4-1). Las de Carballo entraron muy fuertes al encuentro y ya se fueron al descanso con dos goles de ventaja. Las de Santi Lira recortaron distancias en el segundo tiempo con un tanto de Carla Lago, pero las rojillas ampliaron la renta para asegurar la victoria. Marcaron Julia Varela (2), Carmen Santos y María Tojo. 

El Corme baja a la cuarta posición tras perder en tierras lucenses ante el San Lázaro, que marcó desde el punto de penalti. 

El Cee ganó al Unión Campestre (2-1) con goles de Naiara Vázquez y Cristina Sanvicente y escala posiciones. La Esteirana solo pudo empatar ante el colista, el Órdenes (2-2). 

El Cabana manda

En la Tercera se jugaron tres encuentros. El Escola Juan Cabrejo perdió por segunda semana consecutiva, ante el Outes (2-1), lo que deja el liderato en manos del Cabana, que venció al Xallas B (3-0). También jugó el Sporting Zas, que ganó por 1-3 ante A Baña. El resto están aún por disputar. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una ambulancia del 061

Encuentran muerto en su casa a un vecino de Agualada
Redacción
Piezas de Alberto Lista en una exposición anterior en el castillo

El castillo de Vimianzo acoge una exposición de Olería Lista
Redacción
Concentración realizada en Cee por los recortes

La Federación de Anpas convoca una concentración en Cee por los recortes
Redacción
Un acto organizado por Aptcm

Aptcm saca a luz un libro sobre el geodestino Costa da Morte
Redacción