El Bergan B toma la tercera posición del Corme y el Cabana se coloca líder

El Bergantiños B en el partido ante el Dumbría | CEDIDA

Semana de parón en el fútbol femenino costero. No hubo liga en la Tercera Federación, donde milita el Bergantiños, ni en la Primera, donde compite el Xallas. En cambio, sí hubo actividad en la Segunda y en la Tercera, donde algunos equipos aprovecharon para adelantar el partido del próximo fin de semana —que coincide con el puente— a la última semana de noviembre.

En la Segunda, el Muxía sigue en la posición de plata tras imponerse al Victoria CF C, un partido que les sirvió para recuperar sensaciones tras dos jornadas sin sumar los tres puntos. Los goles de Patri Romaní, Laura Doce, Eva Lema, Barca Toba y Nerea Barrientos les permitieron lograr un nuevo triunfo por 1-5.

El filial del Bergantiños les sigue de cerca, en la tercera posición, con dos puntos menos (23), después de ganar al Dumbría (4-1). Las de Carballo entraron muy fuertes al encuentro y ya se fueron al descanso con dos goles de ventaja. Las de Santi Lira recortaron distancias en el segundo tiempo con un tanto de Carla Lago, pero las rojillas ampliaron la renta para asegurar la victoria. Marcaron Julia Varela (2), Carmen Santos y María Tojo.

El Corme baja a la cuarta posición tras perder en tierras lucenses ante el San Lázaro, que marcó desde el punto de penalti.

El Cee ganó al Unión Campestre (2-1) con goles de Naiara Vázquez y Cristina Sanvicente y escala posiciones. La Esteirana solo pudo empatar ante el colista, el Órdenes (2-2).

El Cabana manda

En la Tercera se jugaron tres encuentros. El Escola Juan Cabrejo perdió por segunda semana consecutiva, ante el Outes (2-1), lo que deja el liderato en manos del Cabana, que venció al Xallas B (3-0). También jugó el Sporting Zas, que ganó por 1-3 ante A Baña. El resto están aún por disputar.