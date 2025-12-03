Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Cee le arrebata la tercera plaza de la tabla al Cerqueda

El Coristanco, que no conoce la derrota y el Oza, golearon y siguen en lo más alto

Redacción
03/12/2025 21:32
El Coristanco celebrando uno de sus triunfos
El Coristanco celebrando uno de sus triunfos
Cedida
En Tercera Futgal de la Costa el líder Coristanco continùa con paso firme y es el único del grupo que no conoce la derrota en los diez partidos que se llevan disputados. 

El pasado domingo los coristanqueses no tuvieron mayores problemas para golear por 0-5 al Inter de Brens, penúltimo clasificado. 

La figura del encuentro fue Pablo Pose, autor de 4 goles. El otro lo marcó sus compañero Jairo. 

No quiso ser menos el segundo clasificado, una SD Oza que también le marcó 5 al Camelle, antepenúltimo de la tabla. 

Nacho (2), David, Eloy y Hugo materializaron la superioridad de los locales. 

Los carballeses tienen 4 puntos menos que el líder y 1 más que un UC Cee que se ha aupado a la tercera posición tras imponerse al Cerqueda por 2-1. 

Xián marcó los golés ceenses y Juanma hizo el de los malpicanos, que se quedan con 22 puntos. 

La quinta posición, con 19, es para el Atlético Pereiriña tras caer derrotado por 2-1 ante el Volantes de Baño. 

Eduardo Dumont hizo los goles de los muradáns y Óliver anotó el de los ceenses. 

Sexto se coloca el Sporting Seaia gracias a su triunfo en Baíñas (2-4). Para los locales anotaron Kevin y David; para los visitantes, Sergio Cancela, Alejandro Mato, Simón y Alejandro García. 

Por último, Buño y Laxe empataron (3-3). Para los oleiros marcaron Brais (2) y Eloy; para los laxenses, Adrián, Santi y Djamel.

Grupos I y III

Por lo que respecta al el Grupo I, el Xuventude Laracha ganó con autoridad en el campo del CD Ciudad, 0-4, goles de Igor, Julián (2) y Diego Baldomir. Los laracheses son terceros. 

Finalmente, en el Grupo III la cabeza de la tabla está de lo más igualada. Sigue mandando el Bergantiños B tras derrotar al Carral B por 4-2 (2 de Abib , Diego y Ousmane). 

Le sigue a 1 punto de distancia el Atl. Cercedense que ganó en Coirós por 1-2 (los 2 de Marcos Martínez). 

El Rodís, que es antepenúltimo, empató en el campo del Atl. Sobrado (2-2), mientras que el San Martíño cayó en casa ante el Vilasantar por (0-2) y queda cerca de las posiciones de peligro.

