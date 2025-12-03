El Cee le arrebata la tercera plaza de la tabla al Cerqueda

El Coristanco celebrando uno de sus triunfos Cedida

En Tercera Futgal de la Costa el líder Coristanco continùa con paso firme y es el único del grupo que no conoce la derrota en los diez partidos que se llevan disputados.

El pasado domingo los coristanqueses no tuvieron mayores problemas para golear por 0-5 al Inter de Brens, penúltimo clasificado.

La figura del encuentro fue Pablo Pose, autor de 4 goles. El otro lo marcó sus compañero Jairo.

No quiso ser menos el segundo clasificado, una SD Oza que también le marcó 5 al Camelle, antepenúltimo de la tabla.

Nacho (2), David, Eloy y Hugo materializaron la superioridad de los locales.

Los carballeses tienen 4 puntos menos que el líder y 1 más que un UC Cee que se ha aupado a la tercera posición tras imponerse al Cerqueda por 2-1.

Xián marcó los golés ceenses y Juanma hizo el de los malpicanos, que se quedan con 22 puntos.

La quinta posición, con 19, es para el Atlético Pereiriña tras caer derrotado por 2-1 ante el Volantes de Baño.

Eduardo Dumont hizo los goles de los muradáns y Óliver anotó el de los ceenses.

Sexto se coloca el Sporting Seaia gracias a su triunfo en Baíñas (2-4). Para los locales anotaron Kevin y David; para los visitantes, Sergio Cancela, Alejandro Mato, Simón y Alejandro García.

Por último, Buño y Laxe empataron (3-3). Para los oleiros marcaron Brais (2) y Eloy; para los laxenses, Adrián, Santi y Djamel.

Grupos I y III

Por lo que respecta al el Grupo I, el Xuventude Laracha ganó con autoridad en el campo del CD Ciudad, 0-4, goles de Igor, Julián (2) y Diego Baldomir. Los laracheses son terceros.

Finalmente, en el Grupo III la cabeza de la tabla está de lo más igualada. Sigue mandando el Bergantiños B tras derrotar al Carral B por 4-2 (2 de Abib , Diego y Ousmane).

Le sigue a 1 punto de distancia el Atl. Cercedense que ganó en Coirós por 1-2 (los 2 de Marcos Martínez).

El Rodís, que es antepenúltimo, empató en el campo del Atl. Sobrado (2-2), mientras que el San Martíño cayó en casa ante el Vilasantar por (0-2) y queda cerca de las posiciones de peligro.