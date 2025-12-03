El San Ramón no pasa del empate a un gol ante el colista Coristanco

Formación del San Román de Veteranos que se impuso a la SD Oza por 4 goles a 0 Raúl López Molina

El Coristanco protagonizó la sorpresa del grupo de División de Honor de Veteranos de la Costa al empatar en su campo ante el potente San Ramón.

Los locales jugaron un buen partido y empezaron adelantándose muy pronto con un gol de Miguel Ángel.

El tanto del definitivo empate llegaría en los últimos instantes de la primera mitad y fue obra de Pablo Díaz.

Los laracheses quedan terceros y ven como les adelantan sus vecinos del San Ramón, que se impusieron al Oza por 4-0, goles de Víctor, Mario Casal (2) y Diego.

Como líder continúa el Sporting Zas tras derrotar por 5-1 al Castriz (2 de Pablo Fuentes, Óscar, Braulio Vecino y Jaime; Iván García para los xalleiros).

Por lo demás, el Atlético Carballo superó al Soneira por 4-1 (2 de Iván Rojo, Alejandro y Julián/Iván Pardiñas).

San Lorenzo y Buño empataron a 1 gol (Juan Carlos/Martín Bazar) y el Deportivo Razo ganó en Ponteceso por 0-1 (Kevin)