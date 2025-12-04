Doce medallas para Kárate Carballo en el inicio liguero

Algunos de los judocas del club que tuvieron una participación más destacada Cedida

Los deportistas de Kárate Do Carballo tuvieron una actuación destacada en la primera jornada de la Liga Gallega 2025/2026 disputada en Lugo. La entidad acudió a la cita con 15 karatecas que acabaron logrando un total de 12 medallas, lo que les permitió acabar cuartos en la clasificación general por clubes, de entre los 33 participantes. A lo más alto del podio subieron Daniela García Rey, en Kumite cadete; Uxía Mario, en Kumite juvenil; Arón González, en Kumite infantil; Antía Periscal, en Kumite cadete; y Valeria Amarelle, en Kumite juvenil. A esos cinco oros, hay que sumar otras 3 platas y 4 bronces. Las preseas de plata se las colgaron Daniela García García, en Kata infantil; Arón Gónzalez, en Kata infantil; y Leo Martínez, en Kata alevín. Los metales de bronce fueron para Van Tien Velo, en Kumite cadete; Helia Iglesias, en Kumite juvenil; Aldara Fernández, en Kata infantil; y Marco Canedo, en Kata alevín. No consiguieron medalla pero hicieron también un buen trabajo las karatecas Lara, Raquel, Sabela y Álex.