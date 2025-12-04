Doce medallas para Kárate Carballo en el inicio liguero
Quince deportistas del club participaron en la primera jornada de la Liga Gallega 2025-2026 disputada en Lugo
Los deportistas de Kárate Do Carballo tuvieron una actuación destacada en la primera jornada de la Liga Gallega 2025/2026 disputada en Lugo. La entidad acudió a la cita con 15 karatecas que acabaron logrando un total de 12 medallas, lo que les permitió acabar cuartos en la clasificación general por clubes, de entre los 33 participantes. A lo más alto del podio subieron Daniela García Rey, en Kumite cadete; Uxía Mario, en Kumite juvenil; Arón González, en Kumite infantil; Antía Periscal, en Kumite cadete; y Valeria Amarelle, en Kumite juvenil. A esos cinco oros, hay que sumar otras 3 platas y 4 bronces. Las preseas de plata se las colgaron Daniela García García, en Kata infantil; Arón Gónzalez, en Kata infantil; y Leo Martínez, en Kata alevín. Los metales de bronce fueron para Van Tien Velo, en Kumite cadete; Helia Iglesias, en Kumite juvenil; Aldara Fernández, en Kata infantil; y Marco Canedo, en Kata alevín. No consiguieron medalla pero hicieron también un buen trabajo las karatecas Lara, Raquel, Sabela y Álex.