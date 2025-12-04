Fin de semana con doble cita a domicilio para el Escola Lubiáns

Los jugadores del Lubiáns celebrando uno de los goles marcados al Traviesas Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns afronta este fin de semana un doble compromiso liguero lejos de su pista del Carballo Calero.

Los carballeses juegan este viernes (21.00 horas) en la pista del Telecable de Gijón, partido atrasado correspondiente a la novena jornada liguera.

Para optimizar al máximo el desplazamiento, los jugadores de Ramón Canalda proseguirán mañana el viaje rumbo a Pamplona, en donde afrontarán (18.00 horas) el choque ante el Rochapea de la undécima jornada liguera.

La expedición del Lubiáns viaja con la moral por todo lo alto tras el buen partido del pasado fin de semana, en el que derrotaron al Traviesas por 10-4.

El equipo está en un buen momento de juego y resultados y quiere aprovecharlo para sumar 6 puntos más este fin de semana, aunque para ello deberá lidiar con el desgaste físico que implica tener que jugar dos partidos en dos días y a domicilio.

Sobre el papel, el más asequible es el primero, toda vez que los gijoneses marchan penúltimos y por el momento solo han ganado en casa al Zamorana Patinalón y al Liceo fuera, además de empatar (7-7) ante el Rochapea.

Encarrilar lo antes posibles el choque para luego dosificar esfuerzos para la cita del día siguiente, son las premisas con las que viajan los de Lubiáns, aunque luego habrá que refrendarlo sobre la pista.

En lo tocante al Rochapea navarro, marcha octavo en la tabla con 4 victorias (ante Urdaneta, Oviedo Booling, H.C. Liceo y Patinalón) y 1 empate.

Sumar los 6 puntos en juego permitiría a los carballeses seguir la estela de los dos primeros clasificados, Oviedo Roller y AC Ordes, a la espera de un posible fallo de cualquiera de los dos.

El fin de semana siguiente los carballeses recibirán al Oviedo Booling antes de marchar al parón navideño.