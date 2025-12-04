Las X Xornadas de Nadal de Judo Club Bergantiños reúnen el domingo en Carballo a 800 deportistas

David Pérez Anido, Daniel Pérez, Daniel Barreiro y José López, durante la presentación del cartel Cedida

Las Xornadas de Nadal que organiza Judo Club Bergantiños en colaboración con el Concello de Carballo, no dejan de crecer.

De los 100 deportistas de la primera edición se va a pasar en la de este domingo a 800, “o que o converte nun dos eventos que máis deportistas xunta, a nivel individual, no noso concello”, tal y como destacó el concejal de Deportes, Daniel Barreira, durante la presentación del cartel.

Al acto asistieron también el director deportivo de la Federación Gallega de Judo, José López Gacio; el presidente del club organizador, David Pérez Anido; y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez.

El representante federativo aseguró que se trata de una de las citas deportivas más multitudinarias de Galicia, algo en lo que también quiso incidir Pérez Anido. “Estamos a falar de que no pavillón Vila de Noia vai a haber o domingo 800 deportistas e unhas 4.000 persoas nas gradas en catro quendas”, dijo.

También destacó el auge del judo en Carballo, en donde cuentan con 120 licencias, de las que el 40% corresponden a niñas.

El alcalde, Daniel Pérez, resaltó que este tipo de eventos son importantes por los valores que transmiten y por el impacto económico que generan.

También quiso agradecer al Judo Club Bergantiños su labor en la promoción de este deporte en el municipio y la organización de las Xornadas.