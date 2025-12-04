Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Las X Xornadas de Nadal de Judo Club Bergantiños reúnen el domingo en Carballo a 800 deportistas

Se espera que más de 4.000 personas disfruten del evento en las gradas del 
pabellón Vila de Noia

Redacción
04/12/2025 21:55
David Pérez Anido, Daniel Pérez, Daniel Barreiro y José López, durante la presentación del cartel
David Pérez Anido, Daniel Pérez, Daniel Barreiro y José López, durante la presentación del cartel
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Las Xornadas de Nadal que organiza Judo Club Bergantiños en colaboración con el Concello de Carballo, no dejan de crecer.

 De los 100 deportistas de la primera edición se va a pasar en la de este domingo a 800, “o que o converte nun dos eventos que máis deportistas xunta, a nivel individual, no noso concello”, tal y como destacó el concejal de Deportes, Daniel Barreira, durante la presentación del cartel. 

Al acto asistieron también el director deportivo de la Federación Gallega de Judo, José López Gacio; el presidente del club organizador, David Pérez Anido; y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez. 

El representante federativo aseguró que se trata de una de las citas deportivas más multitudinarias de Galicia, algo en lo que también quiso incidir Pérez Anido. “Estamos a falar de que no pavillón Vila de Noia vai a haber o domingo 800 deportistas e unhas 4.000 persoas nas gradas en catro quendas”, dijo. 

También destacó el auge del judo en Carballo, en donde cuentan con 120 licencias, de las que el 40% corresponden a niñas. 

El alcalde, Daniel Pérez, resaltó que este tipo de eventos son importantes por los valores que transmiten y por el impacto económico que generan. 

También quiso agradecer al Judo Club Bergantiños su labor en la promoción de este deporte en el municipio y la organización de las Xornadas.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

Los ciberdelitos ganan cada vez más peso en la criminalidad de Carballo
A. Pérez Cavolo
Exposición de olería en el castillo

Olería de Buño en el castillo de Vimianzo
Redacción
Buzón mágico de Correos

Correos instala un buzón mágico en Carballo para las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos
Redacción
El alcalde y el párroco firman el convenio de colaboración

El Concello de Carballo y Cáritas renuevan el convenio para el centro de día de Verdillo
Redacción