Carla Sesar, cuya madre es de Dumbría, subcampeona del mundo sub-21 de taekwondo
La deportista completó una gran actuación en el Mundial celebrado en Kenia, en donde solo fue superada por la representante marroquí
Carla Sesar Vila viene de proclamarse subcampeona del mundo de taekwondo sub-21 en Kenia.
La deportista con orígenes maternos en Salgueiros, Dumbría, estuvo inconmensurable en la competición, en la que solo cedió en la final ante la representante de Marruecos.
Entre las numerosas felicitaciones que reicibió figura la del propio Concello dumbriés.