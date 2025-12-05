Cee acogerá la gala del Circuito Correndo pola Costa da Morte

Imagen de la Carreira Popular de Muxía Raúl López Molina

El auditorio de la Casa da Cultura de Cee acogerá el próximo viernes, día 12 de diciembre (21 horas), la gala de clausura de la décima edición del Circuito Correndo pola Costa da Morte.

En el transcurso del acto se hará entrega de los trofeos a los ganadores y ganadoras de la presente edición del circuito, que constó de un total de diez carreras: Camariñas, Vimianzo, Mazaricos, Dumbría, Zas, Carnota, Cee, Muxía, Corcubión y Fisterra.

En la modalidad de 10K el campeón absoluto en categoría masculina fue Alejandro Pardo Bello y, en féminas, Tina Fernández Barreiros.

En 3K los mejores fueron Anxo Lado López y Alejandra Formoso Recarey.

Durante la gala se hará también entrega a la Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña de los 7.000 euros recaudados a través de las distintas carreras de 10K, que tienen carácter solidario.