Deportes

El Basket Xiria recibe a un peligroso Estudiantes de Lugo

Los carballeses necesitan el triunfo para seguir luchando por liderar en solitario un grupo que está más igualado que nunca por arriba y por abajo

Manuel Froxán Rial
05/12/2025 20:43
Darnell Snyers lanzando a canasta ante el Oviedo
Darnell Snyers lanzando a canasta ante el Oviedo
Raúl López Molina
Basket Xiria afronta un nuevo compromiso de Tercera FEB con el objetivo de retornar a la senda del triunfo tras la derrota sufrida hace siete días en la pista del Sigaltec de Vilagarcía (63-59). 

En la décima jornada liguera los carballeses reciben esta tarde (pabellón Vila de Noia, 17.15 horas) al Estudiantes de Lugo. 

Los de Héctor Méndez necesitan ganar para tratar de recuperar cuanto antes la primera plaza de un grupo que a falta de cuatro jornadas para el término de la primera vuelta está al rojo vivo, tanto por arriba como por abajo. 

Tras el traspiés carballés en Vilagarcía, en cabeza de la tabla hay ahora mismo un cuádruple empate a 16 puntos entre Perfumerías Xoborg, Marín Peixegalego, Universidad de Oviedo y el propio Basket Xiria. 

Las esperanzas de volver a liderar en solitario pasan para los jugadores que dirige Héctor Méndez por convertir el Vila de Noia en un auténtico fortín, para lo que será muy importante que el público siga respondiendo y acudiendo en buen número al pabellón. 

Por lo que respecta al rival de esta tarde, marcha octavo con un balance provisional de cuatro victorias y cinco derrotas.

Los lucenses reencontraron el camino del triunfo hace dos jornadas después de acumular cinco derrotas consecutivas. 

Las recientes victorias ante el CB Navia y el Santo Domingo de Betanzos han redoblado la moral de un plantel en el que sus principales referentes tanto ofensivos como defensivos son Iker Sama y Andrii Sytar, ya que entre los dos llevan anotados 246 puntos y más de 100 rebotes en las nueve jornadas que van disputadas hasta el momento.

