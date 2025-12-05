El SAL brilla en las segundas jornadas de la Liga Nacional de Clubes

Los deportistas del SAL durante la recepción que les ofreció este año el Concello de A Laracha EC

El Club Salvamento Acuático Laracha (SAL) tuvo una actuación de lo más sólida en las segundas jornadas de la Liga Nacional de Clubes de categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta.

Los deportistas laracheses se colgaron un buen número de medallas y propiciaron que el club se proclamase campeón en categoría infantil, subcampeón en cadetes y juveniles y tercero en categoría absoluta.

Los resultados cosechados a nivel individual, unido a la mejora sistemática de la mayoría de sus marcas, permiten al SAL consolidarse como uno de los equipos gallegos con mejor progresión y rendimiento en la presente temporada.

Por lo que respecta a la categoría infantil el balance final fue de 7 medallas. Así, Julia Bolón quedó 1ª en 50 remolque y en 100 remolque con aletas; Lucas Chouciño Sotelo logró el oro en 100 remolque con aletas y el bronce en 50 remolque; Sabela Paulos García, fue 2º en 50 remolque y en 100 remolque con aletas; y finalmente, Joel Landeira Suárez, quedó 3º en 100 metros remolque con aletas.

Otra docena de infantiles del club finalizaron en el Top 10 y sus puntos fueron claves para quedar campeones por equipos.

Cadetes

En categoría cadete Hugo Ferreño Varela fue 1º en 200 obstáculos y en 100 combinada; Julia Insua Rico fue 2º en 200 obstáculos y 3º en 100 combinada; Darío González Santos, 2º en 200 obstáculos; y Simón Caamaño Verdía, 4º en obstáculos y 6º en combinada; Manuel Liñares Vilariño, 5º en obstáculos y combinada; y María García, 5º en obstáculos y 6º en combinada.

En relevos hubo pleno de victorias en 4x50 obstáculos masculino y femenino, y en 4x50 combinada masculina y femenina.

Categorías juvenil y absoluta

En juveniles, los resultados individuales más destacados los lograron Pedro Caamaño Verdía– 2º en 100 combinada y 3º en 200 obstáculos; y Sofía Mata López, 2ª en 100 combinada y 3ª en 200 obstáculos.

En categoría absoluta el Salvamento Acuático Laracha quedó tercero por equipos en la segunda jornada de la Segunda División Nacional disputada en la piscina de Cerceda.

Los principales logros corrieron a cargo de sus deportistas Noelia Loureiro Serrano, que fue 1ª en 100 combinada y en 100 remolque con aletas; Luis Negreira Mariño, 1º en 100 combinada y en 100 remolque con aletas; Lucía Añón Sánchez, 2ª en 100 combinada y en 100 remolque con aletas; e Iría Barreiro Matos, 3ª en remolque con aletas y 5ª en 100 combinada.

A lamentar la baja de Gabriela Paulos García, a la que el club agradece su esfuerzo, constancia y compromiso.

También destacan el espíritu competitivo del relevo absoluto femenino de 4x50 combinado, que tampoco pudo finalizar la prueba.

Valoración

Los responsables de la entidad larachesa ponen en valor los resultados obtenidos en las citas competitivas celebradas en Carballo y Cerceda, asegurando que los mismos colocan al SAL como “uno de los clubes más fuertes, regulares y en mejor progresión de la Liga Nacional de Clubes de Salvamento y Socorrismo”, añadiendo que son consecuencia del trabajo y el esfuerzo continuo.

“El SAL sigue creciendo, seguimos salvando, seguimos formando, seguimos haciendo historia”, manifiestan los dirigentes del club.

También tienen palabras de agradecimiento para el esfuerzo y la dedicación de sus deportistas, la profesionalidad del equipo técnico y el importante apoyo que prestan las familias.

El club cuenta ahora mismo con más de 80 licencias federativas y apuesta abiertamente por el deporte como herramienta de desarrollo personal y como motor de cohesión social.