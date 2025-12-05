El Xiria viaja a Canarias para medirse a un Ingenio que lucha por la segunda plaza

David García Pichel en el partido de la pasada jornada ante Lalín Raúl López Molina

El Calvo Xiria afronta su segundo desplazamiento más largo de la temporada viajando a Gran Canaria para medirse al Balonmano Ingenio, ante el que juega a partir de las 17.00 de esta tarde (hora peninsular).

Los carballeses llegan a la cita tras el empate en casa ante el Lalín (33-33) que cerró una buena serie de resultados, con victorias importantes como el de A Cañiza o el triunfo ante el Teucro.

Sin embargo, los resultados ante rivales canarios son menos favorables.

Los de Adrián Dubra buscarán ganar por vez primera en Gran Canaria, apoyándose en su talento ofensivo y en la solidez defensiva de sus mejores momentos.

El Balonmano Ingenio es uno de los equipos más potentes del grupo, destacando especialmente por su capacidad goleadora.

A pesar de sufrir recientemente una derrota en Culleredo y en casa ante el Novás, tiene un registro impresionante en su pabellón, en donde ganó a rivales como Bueu, Carballal o Tacoronte.

Es un equipo que se mueve en marcadores altos y juega un balonmano muy rápido. La clave para el Calvo Xiria estará en minimizar el impacto del viaje y en frenar el ritmo vertiginoso del Ingenio.

Para los visitantes será imprescindible imponer una defensa fuerte y concentrada en evitar que los canarios corran y marquen goles fáciles.

Además, el ataque posicional carballés deberá ser preciso y eficaz para no dar opciones de transición al Ingenio. Si lo consiguen, puede llegar su primer triunfo en la isla.