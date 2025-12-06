El balón echa a rodar en la Copa da Costa y en la Copa de A Coruña

El Bergantiños B inicia su participación en la Copa Coruña midiéndose en O Roxo al San Martiño Raúl López Molina

Este domingo se pone en marcha la LXI Copa da Costa con la disputa de dos de los cuatro enfrentamientos que conforman la ronda previa de esta esperada competición.

Los dos choques previstos tienen como escenario el recinto oleiro de Xaviña.

A las 12 horas dará comienzo el Cerqueda-Ponteceso, en el que los locales tratarán de hacer valer el factor campo ante un rival como el Ponteceso que milita en una categoría superior como la Liga da Costa.

Por la tarde, a partir de las 18 horas, de juega uno de los dos derbis que deparó el sorteo de esta ronda previa.

Es el caso del Buño-Malpica en el que los visitantes parten con la vitolal de favorito, condición que deberán mostrar en el campo ante un rival que acaba de cambiar de entrenador.

La suerte se decide a partido único. El ganador del Cerqueda-Ponteceso se enfrentará en dieciséisavos de final al Castriz, y al vencedor del Buño-Malpica le espera el Lira.

Los otras dos citas de la ronda previa, tanto el derbi Nantón-Cabana como el Corcubión-Sporting Zas, quedan para el domingo día 28 de diciembre.

Hoy también arranca la Copa de A Coruña con un interesante San Martiño-Bergantiños B en O Roxo de Cerqueda (18.00 horas).

1ª Futgal

Los compromisos coperos hacen que este domingo no haya competición ni en 2ª ni en 3ª de la Costa, aunque sí la hay en el Grupo II de 1ª Futgal con estos enfrentamientos correspondientes a la décimo cuarta jornada liguera: Muxía-Cacheiras (16.00), Fisterra-Bastavales (17), Camariñas-Arzúa (16.30), Esteirana-Castriz (17) y Queixas-Club do Mar (16.30)