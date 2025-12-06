El Bergan, a ganar al líder para recuperar la maltrecha confianza

Darío Germil volverá a ser la punta de lanza del Bergantiños y será una ayuda importante en las acciones a balón parado del rival Raúl López Molina

El Bergantiños tiene este domingo otra prueba de fuego con motivo de la visita de la Gimnástica Segoviana (As Eiroas, 12 horas), líder del grupo.

Los carballeses encadenan tres empates y dos derrotas, lo que les ha llevado a salir de los puestos de playoff que ocupaban hasta la pasada jornada, cuando el Oviedo Vetusta se llevó los 3 puntos de Carballo (1-2) después de jugar durante más de 70 minutos con un jugador más por expulsión de Peña.

Pese a esos malos resultados, el equipo ha estado a la altura y ha tenido sus opciones en todos esos duelos.

“Non hai mellor rival que o líder para volver ó camiño da victoria”, dice Simón Lamas. El técnico afirma que su equipo está preparado para afrontar “un reto bonito e ilusionante”.

De la Segoviana destaca que es un conjunto que práctica en futbol muy directo, con buen juego aéreo, que juega con dos puntas y que suma mucha gente a zona de remate.

También reconoce que llegan “feridos” tras empatar en casa, pero confía en ganar.