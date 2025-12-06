Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Xiria gana por vez primera un partido en la pista del Balonmano Ingenio de Gran Canaria

Los carballeses acabaron imponiéndose por 31-34 en un partido en el que se fueron al descanso con tres goles de desventaja

Redacción
06/12/2025 23:40
David García Pichel fue el máximo goleador del partido con 10 tantos

Raúl López Molina
El Calvo Xiria hizo historia ganando por vez primera en casa del Ingenio grancanario (31-34). 

El triunfo se cimentó en una gran segunda mitad en la que los de Adrián Dubra le dieron la vuelta con todo merecimiento al 18-15 con el que se llegó al descanso. 

La solidez defensiva mostrada en esa fase complementaria, unido a la aportación ofensiva de un David García Pichel que con 10 goles fue el máximo realizador, fueron claves para el triunfo visitante.

 Casi tan importante como los puntos es el rearme anímico y de confianza que se trae el equipo de Canarias.

Ficha técnica

Balonmano Ingenio: 31 (18+13): Alberto Falcón, Domingo (2), Rafael Sánchez (6), Aitor, Jordan Xerach (2), Carlos José, Pablo (1), Bentor Deniz (5), Gabriel (2), Jon Ander , Robin, Rodrigo (4), Daniel Jesús (9), Aramando, Samuel y Xander. 

Calvo xiria: 34 (15+19): Antonio Mato, Darío Calviño, Gabriel Castiñeiras (4), David García Pichel (10), , Pablo Veiga (1), Julián García (4), Chimpo Rodríguez (3), Samuel Veiga (1), Julián López (1), Jorge Bouzas (4), Mario García (4), Marcos Suárez (1), Carlos Varela y Senén Garea (1). 

Árbitros: Rafael Montes Cano y Álvaro Montes Cano.

