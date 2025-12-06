Un problema de condensación impide jugar el Basket Xiria-Estudiantes de Lugo de 3ª FEB

La utilización de hasta siete deshumificadores industriales resultó insuficiente para eliminar el problema Raúl López Molina

El problema de humedad y condensación en el pabellón Vila de Noia obligó a suspender el Basket Xiria-Estudiantes de Lugo de la 10ª jornada de 3ª FEB que tenía que jugarse en la tarde del sábado.

Ni la espera de más de hora y media ni el recurso a siete deshumificadores industriales permitieron acabar con el problema por lo que finalmente no quedó más remedio que optar por la suspensión.

También se barajó recurrir al pabellón Bergantiños pero esta opción se descartó porque su estado era similar al del Vila de Noia