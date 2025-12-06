Una de cal y otra de arena para Lubiáns en su doble cita a domicilio de este fin de semana

Los carballeses recibiendo instrucciones de su técnico en el partido jugado el viernes en Gijón Luis Velasco

Finalmente no pudo ser y el Calvo Escola Lubiáns no logró sumar los 6 puntos en juego en su doble desplazamiento para medirse al Telecable de Gijón, al que golearon por 1-7, y al Rochapea navarro, ante el que cayeron por 4-2.

En este segundo enfrentamiento los de Carballo volvieron a empezar muy bien, adelantándose a las primeras de cambio por medio de Manu Ruibal.

A falta de 7 minutos para el descanso empató Ferrari, que volvería a poner poco después el 2-1 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios Gorka Oliveira devolvió las esperanzas a los visitantes, que en los últimos minutos acusaron el lógico cansancio derivado del doble desplazamiento y del choque disputado el día anterior.

Aún así, lo intentaron hasta que acabaron encajando 2 nuevo goles en los minutos finales del encuentro.

Por lo que respecta al partido del viernes en Gijón, Lubiáns fue muy superior y tuvo en Alejandro Novoa, autor de 4 goles, a su principal baluarte.

Los del Lubiáns demostraron que cada vez están más acertados ante la portería contraria y prueba de ello es que a tierras asturianas llegaban tras endosarle un 10-4 al Traviesas en un partido con otro jugador destacado, el pichichi Álex Pérez, autor de otro póker.

En el pabellón Mata-Jove de Gijón al descanso se llegó con una cómoda ventaja de 1-4 para los de de Ramón Canalda, que nada más empezar la segunda mitad marcaron otro y después se dedicaron a dosificar fuerzas