Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Una de cal y otra de arena para Lubiáns en su doble cita a domicilio de este fin de semana

Los carballeses golearon al Telecable de Gijón pero cayeron ante el Rochapea de Pamplona

Redacción
06/12/2025 23:35
Los carballeses recibiendo instrucciones de su técnico en el partido jugado el viernes en Gijón
Los carballeses recibiendo instrucciones de su técnico en el partido jugado el viernes en Gijón
Luis Velasco
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Finalmente no pudo ser y el Calvo Escola Lubiáns no logró sumar los 6 puntos en juego en su doble desplazamiento para medirse al Telecable de Gijón, al que golearon por 1-7, y al Rochapea navarro, ante el que cayeron por 4-2. 

En este segundo enfrentamiento los de Carballo volvieron a empezar muy bien, adelantándose a las primeras de cambio por medio de Manu Ruibal. 

A falta de 7 minutos para el descanso empató Ferrari, que volvería a poner poco después el 2-1 con el que se llegó al descanso. 

Tras el paso por los vestuarios Gorka Oliveira devolvió las esperanzas a los visitantes, que en los últimos minutos acusaron el lógico cansancio derivado del doble desplazamiento y del choque disputado el día anterior. 

Aún así, lo intentaron hasta que acabaron encajando 2 nuevo goles en los minutos finales del encuentro. 

Por lo que respecta al partido del viernes en Gijón, Lubiáns fue muy superior y tuvo en Alejandro Novoa, autor de 4 goles, a su principal baluarte. 

Los del Lubiáns demostraron que cada vez están más acertados ante la portería contraria y prueba de ello es que a tierras asturianas llegaban tras endosarle un 10-4 al Traviesas en un partido con otro jugador destacado, el pichichi Álex Pérez, autor de otro póker. 

En el pabellón Mata-Jove de Gijón al descanso se llegó con una cómoda ventaja de 1-4 para los de de Ramón Canalda, que nada más empezar la segunda mitad marcaron otro y después se dedicaron a dosificar fuerzas

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Representantes do sector alimentario asisten a unha das mesas redondas do programa Proalis-Carbon

A alimentación aposta polo medio ambiente coa iniciativa Proalis-Carbon
Redacción
Daniel Pérez presidió el lunes su primer pleno ordinario como alcalde de Carballo

Carballo y Zas acumulan casi la mitad del remanente municipal de la comarca
A. Pérez Cavolo
La utilización de hasta siete deshumificadores industriales resultó insuficiente para eliminar el problema

Un problema de condensación impide jugar el Basket Xiria-Estudiantes de Lugo de 3ª FEB
Redacción
David García Pichel fue el máximo goleador del partido con 10 tantos

El Xiria gana por vez primera un partido en la pista del Balonmano Ingenio de Gran Canaria
Redacción