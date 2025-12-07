Al Sofán le tocó sufrir para sumar los 3 puntos en juego en O Conco

Una acción del derbi disputado el domingo en O Conco, que se repetirá en la Copa da Costa Raúl López Molina

El Dumbría se llevó el derbi disputado en O Conco al imponerse por 0-2 a un Dumbría que se resistió hasta el final.

Los de Pablo Conde empujaron mucho en la segunda mitad, sobre todo en la última media hora en la que jugaron con uno más por la expulsión por doble amarilla del visitante Marcos Montero.

En la primera mitad estuvieron mejor los de Pablo Torreira, sobre todo según fueron pasando los minutos.

Al filo de la media hora los carballeses cobraron ventaja gracias a un centro-chut desde la banda derecha de Javichu que acabó entrando en la portería de un sorprendido Anxo.

En esa fase los visitantes dispusieron de otras dos buenas ocasiones para incrementar su renta, si bien los de Pablo Conde también rondaron el gol en una llegada.

Tras el pasado por los vestuarios cambiaron las tornas y fueron los locales los que arriesgaron y profundizaron más ante un cuadro rojillo que seguía tratando de ampliar su renta a la contra.

Según fue avanzando el partido al Dumbría no le quedó más remedio que arriesgar para tratar de evitar la que acabaría siendo su cuarta derrota de la temporada en casa.

Su dominino se intensificó a raíz de la doble amarilla que el colegiado Pablo Rey le mostró a Marcos Montero.

Faltaba alrededor de media hora para el final y los de O Conco dispusieron de varias ocasiones claras para marcar, pero no estuvieron acertados en la definición.

También el Sofán pudo sentenciar antes, pero no lo hizo hasta el 90+4 por medio de Iraitz, quien no desaprovechó el hecho de que el portero del Dumbría, con sus compañeros volcados, estaba muy adelantado y le batió por arriba. Es la séptima victoria de la temporada (cuarta a domicilio) para un conjunto carballés que vuelve a tener de nuevo a tiro los puestos de playoff de ascenso.

Remontada verdiblanca

También el Paiosaco se reencontró con la victoria en su choque ante el colista Sigüeiro, al que se impuso por 2-1.

El equipo que ahora entrena Iván Sánchez venía de caer con estrépito en Ribeira (6-0) y ayer las cosas empezaron poniéndosele de nuevo muy mal por cuanto apenas se llevaban 5 minutos de juego y ya estaba por detrás en el marcador.

Poco a poco los verdiblancos fueron serenándose y buscando la portería rival, que no tardaron en encontrar.

A los 13 minutos de juego Borja Juste puso el momentáneo empate en el marcador, resultado con el que se llegaría al descanso.

En la segunda mitad un nuevo gol de Daniel Fermández establecería el definitivo 2-1.

Es la segunda victoria desde la llegada al banquillo hace tres semanas de Iván Sánchez, la segunda consecutiva en A Porta Santa, que debe servir para devolver confianza a un equipo que con los 3 puntos sumados queda fuera de los puestos de descenso.