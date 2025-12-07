Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Al Sofán le tocó sufrir para sumar los 3 puntos en juego en O Conco

El Dumbría empujó mucho en la segunda mitad, sobre todo al verse en superioridad en la última media hora por la expulsión por doble amonestación de Marcos Montero

Redacción
07/12/2025 22:28
Una acción del derbi disputado el domingo en O Conco, que se repetirá en la Copa da Costa
Una acción del derbi disputado el domingo en O Conco, que se repetirá en la Copa da Costa
Raúl López Molina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Dumbría se llevó el derbi disputado en O Conco al imponerse por 0-2 a un Dumbría que se resistió hasta el final. 

Los de Pablo Conde empujaron mucho en la segunda mitad, sobre todo en la última media hora en la que jugaron con uno más por la expulsión por doble amarilla del visitante Marcos Montero. 

En la primera mitad estuvieron mejor los de Pablo Torreira, sobre todo según fueron pasando los minutos. 

Al filo de la media hora los carballeses cobraron ventaja gracias a un centro-chut desde la banda derecha de Javichu que acabó entrando en la portería de un sorprendido Anxo. 

En esa fase los visitantes dispusieron de otras dos buenas ocasiones para incrementar su renta, si bien los de Pablo Conde también rondaron el gol en una llegada. 

Tras el pasado por los vestuarios cambiaron las tornas y fueron los locales los que arriesgaron y profundizaron más ante un cuadro rojillo que seguía tratando de ampliar su renta a la contra.

 Según fue avanzando el partido al Dumbría no le quedó más remedio que arriesgar para tratar de evitar la que acabaría siendo su cuarta derrota de la temporada en casa. 

Su dominino se intensificó a raíz de la doble amarilla que el colegiado Pablo Rey le mostró a Marcos Montero. 

Faltaba alrededor de media hora para el final y los de O Conco dispusieron de varias ocasiones claras para marcar, pero no estuvieron acertados en la definición. 

También el Sofán pudo sentenciar antes, pero no lo hizo hasta el 90+4 por medio de Iraitz, quien no desaprovechó el hecho de que el portero del Dumbría, con sus compañeros volcados, estaba muy adelantado y le batió por arriba. Es la séptima victoria de la temporada (cuarta a domicilio) para un conjunto carballés que vuelve a tener de nuevo a tiro los puestos de playoff  de ascenso.

Remontada verdiblanca

También el Paiosaco se reencontró con la victoria en su choque ante el colista Sigüeiro, al que se impuso por 2-1. 

El equipo que ahora entrena Iván Sánchez venía de caer con estrépito en Ribeira (6-0) y ayer las cosas empezaron poniéndosele de nuevo muy mal por cuanto apenas se llevaban 5 minutos de juego y ya estaba por detrás en el marcador. 

Poco a poco los verdiblancos fueron serenándose y buscando la portería rival, que no tardaron en encontrar. 

A los 13 minutos de juego Borja Juste puso el momentáneo empate en el marcador, resultado con el que se llegaría al descanso. 

En la segunda mitad un nuevo gol de Daniel Fermández establecería el definitivo 2-1. 

Es la segunda victoria desde la llegada al banquillo hace tres semanas de Iván Sánchez, la segunda consecutiva en A Porta Santa, que debe servir para devolver confianza a un equipo que con los 3 puntos sumados queda fuera de los puestos de descenso.

Una acción del partido disputado en A Porta Santa
Una acción del partido disputado en A Porta Santa
Raúl López Molina
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Encendido del alumbrado navideño en Malpica

Teatro, cantos, artesanía y gastronomía, esta semana en el programa navideño de la Costa da Morte
Redacción
Marcos Rodríguez y Cristina Becerra con sus premios LUX 2025

Dos fotógrafos bergantiñáns, galardonados en los LUX 2025
Redacción
Presentación de MercaNaVila en Cee

Los comerciantes de Cee agradecen a la Diputación el impacto de MercaNaVila
Redacción
Pulpeiro en la feria de Paiosaco este domingo

Las verduras de temporada centran la feria de Paiosaco condicionada por el mal tiempo
Redacción