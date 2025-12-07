Ni el líder del grupo puede con un Marc Marruecos estelar

Marc, goleador del Bergantiños, en un lance del partido ante la Segoviana Raúl López Molina

Un triplete de un imperial Marru permitió al Bergantiños volver a la senda de la victoria tras asestar un duro golpe a un líder que en todo momento se vio superado en As Eiroas.

Los tres tantos del goleador barcelonés llegaron en una primera parte redonda e impecable del cuadro carballés, que de esta manera deja atrás una racha de cinco partidos seguidos sin ganar y se acerca de nuevo a los puestos de playoff.

A pesar de la falta de victorias en noviembre y de iniciar este último mes del año recibiendo a la casi intratable Segoviana, el arranque del encuentro no pudo resultar más esperanzador para el elenco de Simón Lamas.

A los tres minutos, el conjunto rojillo ya consiguió adelantarse en el marcador gracias al acierto de Marru. Iago Novo colaboró en la fase de construcción y facilitó que el largo envío hacia la prolongación de Darío fuese bastante limpio.

Volea certera

El cuero peinado por el delantero santiagués fue recogido en carrera por el costado derecho por Marru, quien superó con un solo toque de balón a Manu.

Con el obstáculo de dos defensores por delante de su posición, localizó el hueco para conectar una certera volea con su pierna izquierda que supuso el 1-0.

Tras el nuevo gol de uno de los futbolistas más destacados en la actual campaña de Segunda Federación, el Bergan controló a una Gimnástica a la que le costó generar ocasiones.

La única advertencia del líder como réplica al 1-0 llegó tras una pérdida de balón sufrida por Tass en campo propio. Los pupilos de Iñaki Bea trataron de finalizar rápido la contra, pero el disparo de media distancia de Ayán se marchó por encima del larguero.

Santi Canedo tampoco tuvo que intervenir tras un tiro a la media vuelta ejecutado por Ibañes desde el balcón del área, luego de recibir un centro que se había quedado corto por la efectiva presión llevada a cabo por el cuadro rojillo.

El claro reflejo de que los ataques elaborados por los pupilos de Simón Lamas fueron productivos es que consiguieron alimentar a Darío en el área. Sin embargo, el delantero santiagués, que estaba de enhorabuena al llegar a los 100 partidos en la Segunda Federación, se entretuvo con el esférico y su lanzamiento se marchó desviado.

La siguiente opción para que el Bergantiños pudiera ampliar su ventaja la protagonizó Keko a la salida de un córner botado por Lachevre desde el perfil derecho.

En primera instancia, el central asturiano había logrado deshacerse de su marcador y llegar liberado al remate, pero su cabezazo se marchó rozando el larguero.

Pocos minutos después de desaprovechar una manifiesta oportunidad de anotar su primer gol del curso, Keko se redimió al dar la asistencia del segundo tanto a un Marru que se convirtió en el mayor tormento de los defensores de la Segoviana.

Exquisita vaselina

Nada más recuperar el balón cerca del área propia, el central asturiano no dudó en entregar un pase profundo hacia el desmarque del jugador barcelonés, que llegó a los dobles dígitos como goleador en la actual temporada al batir a Postigo con una exquisita y efectiva vaselina.

La segunda diana del cuadro carballés subió al marcador en el epílogo del primer acto, en el que también llegó el 3-0. Como no, el protagonista fue el omnipresente Marru, que esta vez apareció desde el carril izquierdo para salir vencedor del mano a mano con el portero visitante.

El undécimo gol de la temporada del atacante barcelonés no hubiera sido posible sin la sobresaliente colaboración de Iago Novo, ya que el jugador coruñés fue capaz de regatear a dos jugadores y firmar la asistencia con un pase tocado, profundo y con altura, digno de una categoría superior.

Aunque se tratara de un líder destacado que no caía derrotado desde la cuarta jornada, la realidad es que el Bergantiños logró que la Gimnástica no encontrara el mínimo resquicio para meterse en el partido.

De hecho, Iago Novo apretó aún con más fuerza para que estuviese cerca de llegar el 4-0. Lachevre, que se topó con la salvadora intervención de Postigo, y Marru, que disparó sin ángulo, no pudieron aprovechar sendas asistencias del mediapunta coruñés

Expulsión y golazo visitante

El tramo final del encuentro lo disputó en superioridad numérica el Bergantiños debido a la expulsión sufrida por el capitán visitante Manu.

Esa circunstancia del juego no impidió que la Segoviana redujera diferencias en el marcador gracias a un auténtico golazo desde la frontal del área por parte de Marc Tenas, quien, a pesar de encontrarse rodeado por un enjambre de piernas, fue capaz de ejecutar un disparo que limpió las telarañas de la escuadra izquierda.

Santi Canedo no pudo firmar su sexta portería a cero del curso, aunque fue el mal menor en la prestigiosa victoria del equipo carballés.

La próxima cita para el plantel de Simón Lamas será en Villaviciosa el domingo 14, a las 17:00 horas, en Las Callejas, ante el Lealtad

Ficha técnica

Bergantiños: Santi Canedo; Lachevre, Nacho Pastor, Fito, Keko, Sola (Koke, min. 81); Marru (Barck, min. 91), Tass, Iago Novo (Álex Pérez, min. 91), Diego (Álex Lorenzo, min. 81); y Darío (Isma Cerro, min. 71).

Gimnástica Segoviana: Postigo; René Pérez, Josín (Javi Borrego, min. 60), Manu, Josep Jaume (Iván Gómez, min. 33); Juanma, Llorente, Ibañes, Ayán (Manchón, min. 60); Marc Tenas y Castroviejo.

Goles: 1-0 Marru (m. 3); 2-0 Marru (m. 40); 3-0 Marru (m. 45+4); 3-1 Marc Tenas (m. 75).

Árbitro: Pacheco Cotero (Comité cántabro). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador visitante Manu (m. 70). También enseñó tarjeta amarilla al local Darío.