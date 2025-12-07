Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Ponteceso y Malpica pasan a dieciseisavos de la Copa da Costa

En esa ronda medirán sus fuerzas al Castriz y al Lira, respectivamente

Redacción
07/12/2025 22:33
En el derbi Buño-Malpica se impusieron los visitantes por 0-2
En el derbi Buño-Malpica se impusieron los visitantes por 0-2
Raúl López Molina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Ponteceso y Malpica ya están en dieciseisavos de final de la Copa da Costa, ronda en la que se medirán al Castriz y al Lira, respectivamente.

En la fase previa los pontecesanos se deshicieron del Cerqueda, al que derrotaron ayer en Xaviña por 0-3. Iván García (2) y Hadrián Félix fueron los goleadores del partido. 

El Malpica, por su parte, apeó a sus vecinos de Buño al derrotarles por 0-2, goles marcados por Pablo y Cristian.

El Bergan B, adelante

También pasa a dieciséisavos de la Copa da Coruña el Bergantiños B tras superar al San Martiño por 0-5, goles de Abib (2), Roberto, Cristian Noví y Christian Alexis.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Encendido del alumbrado navideño en Malpica

Teatro, cantos, artesanía y gastronomía, esta semana en el programa navideño de la Costa da Morte
Redacción
Marcos Rodríguez y Cristina Becerra con sus premios LUX 2025

Dos fotógrafos bergantiñáns, galardonados en los LUX 2025
Redacción
Presentación de MercaNaVila en Cee

Los comerciantes de Cee agradecen a la Diputación el impacto de MercaNaVila
Redacción
Pulpeiro en la feria de Paiosaco este domingo

Las verduras de temporada centran la feria de Paiosaco condicionada por el mal tiempo
Redacción