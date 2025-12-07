Ponteceso y Malpica pasan a dieciseisavos de la Copa da Costa

En el derbi Buño-Malpica se impusieron los visitantes por 0-2 Raúl López Molina

Ponteceso y Malpica ya están en dieciseisavos de final de la Copa da Costa, ronda en la que se medirán al Castriz y al Lira, respectivamente.

En la fase previa los pontecesanos se deshicieron del Cerqueda, al que derrotaron ayer en Xaviña por 0-3. Iván García (2) y Hadrián Félix fueron los goleadores del partido.

El Malpica, por su parte, apeó a sus vecinos de Buño al derrotarles por 0-2, goles marcados por Pablo y Cristian.

El Bergan B, adelante

También pasa a dieciséisavos de la Copa da Coruña el Bergantiños B tras superar al San Martiño por 0-5, goles de Abib (2), Roberto, Cristian Noví y Christian Alexis.