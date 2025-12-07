Deportes
Ponteceso y Malpica pasan a dieciseisavos de la Copa da Costa
En esa ronda medirán sus fuerzas al Castriz y al Lira, respectivamente
Ponteceso y Malpica ya están en dieciseisavos de final de la Copa da Costa, ronda en la que se medirán al Castriz y al Lira, respectivamente.
En la fase previa los pontecesanos se deshicieron del Cerqueda, al que derrotaron ayer en Xaviña por 0-3. Iván García (2) y Hadrián Félix fueron los goleadores del partido.
El Malpica, por su parte, apeó a sus vecinos de Buño al derrotarles por 0-2, goles marcados por Pablo y Cristian.
El Bergan B, adelante
También pasa a dieciséisavos de la Copa da Coruña el Bergantiños B tras superar al San Martiño por 0-5, goles de Abib (2), Roberto, Cristian Noví y Christian Alexis.