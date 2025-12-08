El Bergantiños Femenino cae por 1-0 en Boiro tras desaprovechar claras ocasiones para marcar

Formación del Bergantiños B Femenino que acabó con la condición de invictas de las de Tordoia Cedida

En la décima jornada liguera de 3ª Federación al Bergantiños Femenino le correspondió visitar el campo del EFM Concello de Boiro, del que regresó de vacío tras caer por 1-0, gol marcado por las locales al inicio de la segunda mitad.

Fue un choque muy condicionado por la lluvia que no cesó de caer durante los 90 minutos, la poca visibilidad y el pésimo estado del campo, así como por la falta de puntería de las jugadoras carballesas en ataque.

Las rojillas dispusieron de claras ocasiones en la primera mitad pero encajarían el gol nada más volver de los vestuarios tras un saque de esquina mal defendido.

En los minutos que quedaban por delante las ocasiones siguieron cayendo del lado visitante, incluida una muy clara de Izard en el 80, pero estaba demostrado que no era el día de las jugadoras de Raúl Martos.

El equipo bergantiñano también protestó mucho el arbitraje de Sebastián Castro, sobre todo la rigurosísima expulsión de Érika en el minuto 93.

El próximo fin de semana las de Carballo recibirán al Friol, que marcha tercero.

1ª y 2ª División

En Primera División Gallega el Xallas sufrió su sexta derrota en la liga al caer en casa por 1-2 ante el Carral.

Las visitantes se pusieron por delante con dos goles y cuando las xalleiras consiguieron recortar distancias por medio de Noelia García, ya no quedaba tiempo para completar la remontada.

En Segunda Autonómica el Bergantiños B dio un golpe sobre la mesal al imponerse al líder invicto Tordoia por un claro 0-3, con goles de Carmen Santos (2) y Julia.

Las carballeses se colocan así a 4 puntos de las líderes, aunque con un partido jugado más.

El Dumbría también logró imponerse por 1-0 al Victoria CF gracias a un gol de Sabela (min. 62).

Con triunfo local por 3-0 finalizó asimismo el Muxía-Nicrariense, goles de Patricia, Barca Toba y Eva.

Esteirana y Eirís empataron a 2, con goles locales de Bárbara y Melania, mientras el Cee cayó por 4-2 en su visita a la ACD Milagrosa.

3ª División

En 3ª Autonómica lo más relevante fue la victoria del Outes sobre las EFCC Juan Cabrejo por 2-1 (Carla y Laura/Yara).

El líder Cabana se impuso por 3-0 al Xallas B (Aroa, Mirella y Laura); Os Miudos y Cerqueda igualaron a 2 (Sofía-2/Ana y Carla); el Zas ganó por 1-3 en A Baña (Nera, Bruna y Nuria); y el Ponteceso cayó 0-2 ante el Dubra.