El Dumbría pierde en casa el botín que consigue lejos de su recinto de O Conco

El Sofán se adelantó en O Conco antes de la media hora y setenció en el añadido Raúl López Molina

El Dumbría encadenó el fin de semana su cuarta derrota consecutiva en la liga al caer por 0-2 en el derbi con el Sofán.

Los de Pablo Conde dispusieron de un buen número de ocasiones pero estuvieron negados ante el gol.

Su mala racha les ha llevado a caer hasta la undécima posición a tan sólo 3 puntos de los puestos de descenso.

Los dumbrieses– que están empatados a puntos con un Paiosaco que domingo consiguió su tercera victoria liguera al imponerse por 2-1 al Sigüeiro– constituyen un caso singular en la competición toda vez que pierden en casa lo que consiguen fuera.

El del domingo ante el Sofán supuso su cuarto traspiés en O Conco, campo en el que también ganaron Victoria (0-2), Burela (1-3) y Negreira (0-1).

A domicilio llevan 3 triunfos (los mismos que derrotas), los logrados ante San Tirso (1-2), O Val (1-3) y Puebla (1-3).

El próximo fin de semana les corresponde viajar al feudo de un Órdenes que marcha segundo y ante el que un resultado favorable sería muy importante para ayudar a superar el bache que atraviesa el Dumbría.

Muy pronto, el 4 de enero, los dumbrieses tendrán la oportunidad de desquitarse de la derrota del domingo ante el Sofán, aunque en otra competición.

Los dos equipos protagonizarán en O Conco el duelo estrella de dieciseisavos de la Copa da Costa. Los dos parten como principales favoritos al título y uno se quedará fuera a las primeras de cambio.