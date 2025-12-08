Simón Lamas: “El triunfo ante el líder nos va a refozar muchísimo”

Simón Lamas siguiendo atentamente el desarrollo del Bergantiños-Segoviana Raúl López Molina

El 3-1 conseguido ante la Gimnástica Segoviana, el líder del grupo que llegaba a Carballo con 8 victorias, 2 únicas derrotas y tan solo 6 goles encajados en las trece jornadas disputadas, ha devuelto la ilusión y la euforia a la afición rojilla luego de una mala racha de resultados (tres empates y dos derrotas).

El recuperado optimismo en torno al equipo que dirige Simón Lamas se fundamenta en las buenas sensaciones que transmite, incluso en esas cinco jornadas en las que los resultados no acompañaron.

“El equipo merecía los 3 puntos desde hace varias jornadas y merecía también una actuación como la que hicimos ante la Segoviana”, afirma el técnico de Vilalba.

Lamas cree incluso que el 3-1 final se quedó corto para los méritos exhibidos por los suyos sobre el césped sintético de As Eiroas: “Hicimos un partido muy completo y creo que el marcador se quedó algo escueto después de todas las ocasiones que generamos”.

“Fuimos infinitamente superiores, controlando el juego de principio a fin”, dice, a la vez que destaca la capacidad que tuvieron para adaptarse a un condicionante como el viento: “En la primera mitad lo tuvimos a favor y supimos controlar el juego y generar infinitas llegadas. Con él en contra, en la segunda seguimos manejando bien la situación e incluso dispusimos de oportunidades de gol más claras”.

El responsable técnico del Bergantiños otorga un gran valor a los 3 puntos: “Es un triunfo que nos va a venir muy bien para reafirmarnos en lo que hacemos, que tiene que reforzarnos en la idea de que somos un equipo que compite desde el minuto 1 al 90 al cien por cien, y que sabe adaptarse a todas las circunstancias”, señala.

También le da mucho valor a la victoria porque “en frente teníamos al líder por más que con nuestro juego conseguimos minimizarlo hasta el punto de “hacer que pareciese un equipo vulgar”.

La buena imagen ofrecida serviría también para fortalecer la unión entre el equipo y la afición. Comunión con la afición En este sentido Lamas asegura que tanto los jugadores como él sienten el cariño del público y notan que los seguidores “valoran que lo que hacemos” y el hecho de que “los jugadores lo den todo sobre el campo”.

Con todo, dice ser consciente de que partidos como el del domingo contribuyen a “fortalecer la comunión entre la afición y el equipo”.

“Más allá de que veníamos de una racha de malas resultados que podía empezar a suscitar alguna duda, el equipo volvió a demostrar estar preparado para competir contra todos los rivales y para desplegar un buen juego, tanto en ataque organizado como en transiciones y también a nivel defensivo”, destaca.

“Marru es uno de los mejores jugadores de la categoría y lo tiene todo para jugar más arriba"

Simón Lamas también tuvo un reconocimiento especial para su jugador Marc Marruecos, la figura del partido y autor de los 3 goles del Bergantiños, del que destaca su enorme proyección.

“Marru es un jugador muy exigente consigo mismo y con los demás, que también nos hace mejores a los que estamos calrededor. Lo tiene todo para mejorar a nivel deportivo jugando en categorías más altas y creo que está en camino de conseguirlo”, declara.

Con todo, apunta también que “tiene cosas que mejorar y él lo sabe, sobre todo a nivel defensivo y a la hora de asistir más y de ser capaz de generar más ventajas en ataque”.

“Es un chico humilde, con hambre y ganas que cada día llega al campo con ilusión por mejorar y de exigirse a si mismo. Se trata sin duda de uno de los mejores jugadores de Segunda Federación y yo estoy encantado de poder entrenarlo”, finaliza diciendo