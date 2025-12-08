Mi cuenta

Vimianzo será sede del Campeonato de España de Trial 2026

La prueba se disputará el 12 y 13 de septiembre del próximo año organizada por el Moto Club O Petouco

Manuel Froxán Rial
08/12/2025 20:34
Vimianzo acogerá una de las pruebas de la edición del Campeonato de España de Trial del próximo año. 

La cita será los días 12 y 13 de septiembre de 2026 bajo la organización del Moto Club O Petouco y reunirá a los mejores pilotos del país así como a centenares de aficionados. 

La designación de Vimianzo como sede de una de las citas más relevantes del calendario nacional de este disciplina fue acogida con gran satisfacción por los responsables municipales del Concello de Vimianzo, quienes destacan el impacto deportivo, social y económico que conllevará el evento. 

Se trata de un deporte que combina una técnica depurada, precisión y espectacularidad. 

El Ayuntamiento proporcionará apoyo logístico a la entidad organizadora y trabajará conjuntamente con la Real Federación Motocilista Española para diseñar un recorrido de gran nivel y garantizar la seguridad tanto para deportistas como para el público asistente.

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, quiere agradecer “el imprescindible desempeño técnico y humano de Moto Club Petouco, ya que gracias a ellos Vimianzo vuelve a estar en el mapa acogiendo una cita de renombre dentro del panorama del motociclismo y consolidando nuestro compromiso con el deporte y lacelebración de grandes eventos”

