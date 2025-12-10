Cinco entidades están nominadas al galardón “Carballo Deporte”

El equipo absoluto del Sysca es uno de los propuestos paras el premio 'Pedras Blancas' Cedida

Ya falta menos para conocer el nombre de entidades y deportistas agasajados en la primera edición de los Premios do Deporte Concello de Carballo, toda vez que la gala de entrega de los mismos se llevará a cabo el viernes de la próxima semana en el auditorio del Pazo da Cultura (20 horas).

Los galardones constan de un total de nueve categorías y para los mismos hay propuestas medio centenar de candidaturas.

Por lo que respecta a la categoría ‘Carballo Deporte’, el Consello Deportivo Municipal, integrado por todos los grupos políticos de la corporación y representantes designados por el movimiento asociativo, deberá elegir finalmente entre cinco nominados.

Con este galardón se busca reconocer a aquella entidad que más haya contribuido a tareas de fomento del deporte y/o a la organización de actividades deportivas a lo largo del año.

La relación de aspirantes incluye a la AD Fogar da Xuventude, la Agrupación Deportiva Un Paso Máis, Awen Fútbol S. Cooperativa Galega, Club Rítmica Carballo y Escolas Balonmán Xiria.

Con la categoría ‘Pedras Blancas’, nombre del antiguo campo de fútbol de Carballo, se quiere premiar al equipo o entidad que haya destacado más en el último año por su actuación deportivo-competitiva en cualquier ámbito, distinción a la que optan el Bergantiños Femenino, el conjunto alevín de promoción del Club Rítmica Carballo, el equipo absoluto masculino del cub Sysca, el Garaysa Show de Escola Lubiáns, el Energimac Escola Lubiáns y el Escola Lubiáns Sénior Liga OK Bronce.

Habrá asimismo premios para el mejor y la mejor deportista locales; para el mejor y la mejor deportista promesas; el mejor entrenador o entrenadora; y también para la institución o entidad que más se distinga por su colaboración con el deporte carballés y una vida dedicada al deporte.

En las bases también se establece la posibilidad de menciones especiales