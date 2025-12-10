Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El San Román gana en Vimianzo y se sitúa líder de la División de Honor de Veteranos por delante de Zas y San Ramón

Los zasenses perdieron la condición de primer clasificado al caer en A Laracha por 3-1

Redacción
10/12/2025 20:29
Formación del San Román de Veteranos
Formación del San Román de Veteranos
EC
Mientras en 1ª División de fútbol veterano se paró la competición el fin de semana debido al puente de la Constitución y de la Inmaculada, no ocurrió lo mismo en División de Honor, en la que se disputó con normalidad, excepción hecha del Buño-Cances que fue aplazado, la úndécima jornada liguera, con dos partidos destacados. 

En el San Ramón-Sporting Zas había mucho en juego. Los visitantes llegaban como líderes, mientras que para los laracheses perder suponía quedar a seis puntos de la cabeza. 

Finalmente, el triunfo se quedó en casa, 3-1, gracias a los goles de David, Alejandro y Mario. Para el Sporting Zas marcó David. 

El tropiezo sportinguista fue aprovechado por el San Ramón para, con su victoria por 1-2 ante el Soneira, situarse como nuevo líder. 

Los goles visitantes fueron obra de Mario Casal y Mario Esmorís, mientras que Daniel marcó para los de casa. 

El cuarto en discordia es el Atlético Carballo que no tuvo compasión del colista Ponteceso, al que goleó por 1-8. Julián (2), Iván Rojo (2), Cristian, Álex Figueiras, Jonathan y José Luis hicieron los goles visitantes.

 En el derbi carballés entre el Oza y el San Lorenzo ganaron los primeros por un claro 3-0, tantos logrados por Robin, Daniel y Antonio Añón.

Con triunfo local por 4-2 finalizó asimismo el Razo-Castriz. Los goleadores carballeses fueron Gómez, Docampo, Manuel y Ángel, en tanto que Iván y Daniel marcaron los tantos de los de Santa Comba. 

Por último, el Dumbría doblegó por la mínima, 1-0, al Coristanco, gol de Ángel Insua al comienzo de la segunda mitad. 

Al frente de la tabla está el San Román con 23 puntos; 21 tienen Zas y San Ramón; y 20 el Atlético Carballo y el Razo. 

Por abajo, la antepenúltima posición es para el Castriz con 9 puntos, mientras que cierran la tabla Coristanco y Ponteceso con 6 puntos

