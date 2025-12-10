El San Román gana en Vimianzo y se sitúa líder de la División de Honor de Veteranos por delante de Zas y San Ramón

Formación del San Román de Veteranos EC

Mientras en 1ª División de fútbol veterano se paró la competición el fin de semana debido al puente de la Constitución y de la Inmaculada, no ocurrió lo mismo en División de Honor, en la que se disputó con normalidad, excepción hecha del Buño-Cances que fue aplazado, la úndécima jornada liguera, con dos partidos destacados.

En el San Ramón-Sporting Zas había mucho en juego. Los visitantes llegaban como líderes, mientras que para los laracheses perder suponía quedar a seis puntos de la cabeza.

Finalmente, el triunfo se quedó en casa, 3-1, gracias a los goles de David, Alejandro y Mario. Para el Sporting Zas marcó David.

El tropiezo sportinguista fue aprovechado por el San Ramón para, con su victoria por 1-2 ante el Soneira, situarse como nuevo líder.

Los goles visitantes fueron obra de Mario Casal y Mario Esmorís, mientras que Daniel marcó para los de casa.

El cuarto en discordia es el Atlético Carballo que no tuvo compasión del colista Ponteceso, al que goleó por 1-8. Julián (2), Iván Rojo (2), Cristian, Álex Figueiras, Jonathan y José Luis hicieron los goles visitantes.

En el derbi carballés entre el Oza y el San Lorenzo ganaron los primeros por un claro 3-0, tantos logrados por Robin, Daniel y Antonio Añón.

Con triunfo local por 4-2 finalizó asimismo el Razo-Castriz. Los goleadores carballeses fueron Gómez, Docampo, Manuel y Ángel, en tanto que Iván y Daniel marcaron los tantos de los de Santa Comba.

Por último, el Dumbría doblegó por la mínima, 1-0, al Coristanco, gol de Ángel Insua al comienzo de la segunda mitad.

Al frente de la tabla está el San Román con 23 puntos; 21 tienen Zas y San Ramón; y 20 el Atlético Carballo y el Razo.

Por abajo, la antepenúltima posición es para el Castriz con 9 puntos, mientras que cierran la tabla Coristanco y Ponteceso con 6 puntos