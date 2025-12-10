Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Escola Lubiáns llevará a cabo el sábado una jornada de recogida de juguetes para niños de familias con pocos recursos

El club anima a sus aficionados a participar y a realizar donativos aprovechando los encuentros de los equipos de categorías base

Manuel Froxán Rial
10/12/2025 20:32
El club hace un llamamiento a la afición a colaborar en la iniciativa
El club hace un llamamiento a la afición a colaborar en la iniciativa
Raúl López Molina
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La junta directiva del Escola Lubiáns aprovechará el próximo sábado las distintas citas competitivas de las categorías base del club para llevar a cabo una recogida de juguetes con el fin de que el mayor número de niños posible pueda disfrutar de la magia y la ilusión que cada Navidad supone la visita de Papá Noel y los Reyes Magos. 

Los responsables del club animan a todos los aficionados a contribuir a que esta iniciativa solidaria sea todo un éxito ayudando a “llegar a más familias para que esta Navidad sea especial para quien más lo necesita”. 

Esta jornada solidaria se llevará a cabo en estrecha colaboración con l a Cruz Roja. 

La recogida de juguetes arrancará a las 11.15 horas con motivo. de la disputa del encuentro entre el McDonald’s Escola Lubiáns-DP Berenguela C; a las 12.30 comenzará el Dental Nordés Escola Lubiáns-CH Oleiros C; a las 17.30 el Maker Store Escola Lubiáns-Traviesas HC. 

La jornada sabatina culminará con el Calvo Escola Lubiáns-Oviedo Booling Club, correspondiente a la 12ª jornada de la OK Liga Bronce y que arrancará a las 20.00 horas en el propio pabellón Carballo Calero.

 Será el último duelo del año toda vez que la competición liguera se paralizará hasta el 10 de enero debido a las fiestas navideñas. 

Los carballeses reanudarán la liga con un derbi ante el Hockey Club Liceo, que servirá para poner fin a la primera vuelta. 

Antes los de Ramón Canalda intentará dar buena cuenta el sábado del Oviedo Booling, un equipo que marcha cuarto a tan sólo un punto de los de Carballo, de ahí la importancia de los tres puntos que estarán en juego.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

751d1843-ccac-48b0-b938-ac9658d747b8

Muere una vecina de Cabana de 77 años al ser atropellada por un coche en la recta de A Carballa
Redacción
Reunión con los empresarios del polígono de Carballo este miércoles

La Xunta analiza con los empresarios del polígono de Carballo los avances en el trámite de la ampliación
Redacción
Entrega de los premios este miércoles

La Xunta premia al colegio de Laxe por un video científico
Redacción
Anteriores jornadas de la Asociación Paseniño

Un encuentro reflexionará en Cee sobre la realidad del alumnado con necesidades educativas
Redacción