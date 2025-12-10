Escola Lubiáns llevará a cabo el sábado una jornada de recogida de juguetes para niños de familias con pocos recursos
El club anima a sus aficionados a participar y a realizar donativos aprovechando los encuentros de los equipos de categorías base
La junta directiva del Escola Lubiáns aprovechará el próximo sábado las distintas citas competitivas de las categorías base del club para llevar a cabo una recogida de juguetes con el fin de que el mayor número de niños posible pueda disfrutar de la magia y la ilusión que cada Navidad supone la visita de Papá Noel y los Reyes Magos.
Los responsables del club animan a todos los aficionados a contribuir a que esta iniciativa solidaria sea todo un éxito ayudando a “llegar a más familias para que esta Navidad sea especial para quien más lo necesita”.
Esta jornada solidaria se llevará a cabo en estrecha colaboración con l a Cruz Roja.
La recogida de juguetes arrancará a las 11.15 horas con motivo. de la disputa del encuentro entre el McDonald’s Escola Lubiáns-DP Berenguela C; a las 12.30 comenzará el Dental Nordés Escola Lubiáns-CH Oleiros C; a las 17.30 el Maker Store Escola Lubiáns-Traviesas HC.
La jornada sabatina culminará con el Calvo Escola Lubiáns-Oviedo Booling Club, correspondiente a la 12ª jornada de la OK Liga Bronce y que arrancará a las 20.00 horas en el propio pabellón Carballo Calero.
Será el último duelo del año toda vez que la competición liguera se paralizará hasta el 10 de enero debido a las fiestas navideñas.
Los carballeses reanudarán la liga con un derbi ante el Hockey Club Liceo, que servirá para poner fin a la primera vuelta.
Antes los de Ramón Canalda intentará dar buena cuenta el sábado del Oviedo Booling, un equipo que marcha cuarto a tan sólo un punto de los de Carballo, de ahí la importancia de los tres puntos que estarán en juego.