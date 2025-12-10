Escola Lubiáns llevará a cabo el sábado una jornada de recogida de juguetes para niños de familias con pocos recursos

El club hace un llamamiento a la afición a colaborar en la iniciativa Raúl López Molina

La junta directiva del Escola Lubiáns aprovechará el próximo sábado las distintas citas competitivas de las categorías base del club para llevar a cabo una recogida de juguetes con el fin de que el mayor número de niños posible pueda disfrutar de la magia y la ilusión que cada Navidad supone la visita de Papá Noel y los Reyes Magos.

Los responsables del club animan a todos los aficionados a contribuir a que esta iniciativa solidaria sea todo un éxito ayudando a “llegar a más familias para que esta Navidad sea especial para quien más lo necesita”.

Esta jornada solidaria se llevará a cabo en estrecha colaboración con l a Cruz Roja.

La recogida de juguetes arrancará a las 11.15 horas con motivo. de la disputa del encuentro entre el McDonald’s Escola Lubiáns-DP Berenguela C; a las 12.30 comenzará el Dental Nordés Escola Lubiáns-CH Oleiros C; a las 17.30 el Maker Store Escola Lubiáns-Traviesas HC.

La jornada sabatina culminará con el Calvo Escola Lubiáns-Oviedo Booling Club, correspondiente a la 12ª jornada de la OK Liga Bronce y que arrancará a las 20.00 horas en el propio pabellón Carballo Calero.

Será el último duelo del año toda vez que la competición liguera se paralizará hasta el 10 de enero debido a las fiestas navideñas.

Los carballeses reanudarán la liga con un derbi ante el Hockey Club Liceo, que servirá para poner fin a la primera vuelta.

Antes los de Ramón Canalda intentará dar buena cuenta el sábado del Oviedo Booling, un equipo que marcha cuarto a tan sólo un punto de los de Carballo, de ahí la importancia de los tres puntos que estarán en juego.