Basket Xiria juega el domingo en Betanzos su penúltimo choque antes del parón navideño

El partido ante Estudiantes de Lugo suspendido por la condensación del pabellón podría disputarse el 7 de enero Raúl López Molina

La undécima jornada liguera de la 3ª Federación Española de Baloncesto (3ª FEB) depara un Santo Domingo-Calvo Basket Xiria que se disputa el próximo domingo en el Pabellón Municipal de Betanzos (17.00 horas).

Los carballeses necesitan la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de volver a liderar en solitario la tabla como hicieron hasta hace pocas jornadas.

Hay que recordar que el equipo que dirige Héctor Méndez tiene un partido menos que sus rivales después de que un problema de condensación en su pabellón obligase a suspender el choque de la pasada jornada ante el Estudiantes de Lugo.

Esa circunstancia ha posibilitado que equipos como Avenida Xoborg María Peixegalego y Universidad de Oviedo comandan la clasificación con dos puntos más que los verdiblancos, de ahí la importancia de no fallar en este desplazamiento a la Ciudad de los Caballeros.

Partido aplazado ante Estudiantes de Lugo

El enfrentamiento ante el Santo Domingo es el penúltimo antes del parón navideño, al que se llegará después de otro partido fuera de casa, concretamente en la pista del CB Navia La Magaya.

El objetivo de recuperar el liderato pasa por salir airosos de este doble compromiso que el equipo debe afrontar lejos de Carballo.

La competición se reanudará el 10 de enero con la disputa de la jornada 13, última de la primera vuelta, en la que el Basket Xiria recibirá en casa al Caja Rural.

Antes es más que probable que tenga que jugarse el partido aplazado con Estudiantes de Lugo. Todo apunta a que será el 7 de enero o esa es al menos la propuesta que le han trasladado a la Federación los dos clubes, que siguen a la espera de la oportuna confirmación por parte del ente federativo.