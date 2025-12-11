El Calvo Xiria se prepara para recibir a un rival directo

Una acción del Calvo Xiria-Reconquista Raúl López Molina

El Calvo Xiria-Granitos Ibéricos Carballal que se disputa el sábado en el pabellón Vila de Noia de Carballo (20.00 horas) va a enfrentar a dos rivales directos que luchan por consolidarse en la zona medio-alta de la tabla de Primera Nacional de Balonmano.

De acabar con triunfo local este enfrentamiento correspondiente a la décimo cuarta jornada liguera, los carballeses adelantarán a los vigueses antes de visitar Porriño y marchar al parón navideño justo en el ecuador de la competición. El Calvo Xiria afronta el duelo ante el Carballal con la moral alta, luego de su victoria a domicilio ante el BM Ingenio canario gracias a un gran remontada en la segunda mitad y del empate en casa en el derbi contra Lalín.

Los carballeses están haciendo del Vila de Noia un fortín, en el que derrotaron a equipos como el Teucro y el Reconquista, y busca ahora sumar un nuevo triunfo ante un rival directo.

El Calvo Xiria, que alterna jugadores expertos con jugadores recién salidos de la cantera, tiene en su velocidad y en la eficacia de su defensa sus principales armas, siendo clave su capacidad para mantener la intensidad en los momentos decisivos.

Por su parte, el Granitos Ibéricos Carballal está realizando una buena temporada, demostrando ser un equipo muy sólido en casa y competitivo fuera. Destaca por su solidez defensiva y un juego táctico bien definido, lo que les permitió vencer a equipos como el Bueu y el Gáldar.

Llegan a Carballo con el objetivo de romper la igualdad en la tabla y afianzar su posición en la zona tranquila. Este derbi autonómico promete ser muy disputado, con un Calvo Xiria que buscará hacer valer el factor cancha.

La clave para los de Carballo residirá en neutralizar el juego posicional del Carballal y en mantener su alto nivel de acierto ofensivo. Si los de Adrián Dubra consiguen imponer su ritmo de juego y minimizar las pérdidas de balón, tendrán muchas opciones de sumar 2 puntos vitales que lo asentarían en la parte alta de la clasificación.

Último del año

En Primera Autonómica Masculina se invierten las tornas y es al Calvo Xiria B al que le corresponde visitar la pista del Ferlovi Carballal. El partido se juega el sábado a partir de las 12 horas y, en este caso, es el último antes del parón navideño.

El Xiria B afronta la cita con la intención de romper una racha de malos resultados, con derrotas ajustadas en casa ante SAR y Chapela, y también fuera.

En todos esos enfrentamientos los carballeses demostraron tener potencial para plantar cara a cualquier oponente, pero también acusaron una falta de regularidad defensiva y lagunas de concentración, algo que deberán corregir si quieren competir y mantener la categoría.

El Ferlovi Carballal también está teniendo una temporada difícil y busca hacerse fuerte en casa para escapar de la zona de peligro. Para poder derrotarle serán claves la defensa y las transiciones rápidas.

Partido crucial para el femenino

El Calvo Xiria Femenino también juega en casa este sábado (17.45 horas), en donde recibe al Lavadores en el último partido ante del parón de Navidad.

Se enfrentan la líderes invictas (Lavadores) y las segundas clasificadas, que marchan también invictas y que se encaramarán a lo más alto de la tabla si logran ganar.

Las carballesas llevan una trayectoria casi impecable, mostrándose como un equipo sólido, con una defensa que les permite controlar los partidos.

En frente va a tener a un equipo que no solo gana, sino que lo hace exhibiendo una gran superioridad. Para poder superarlas, las carballeses deberán mantener la concentración y minimizar los errores no forzado en ataque.