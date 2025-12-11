El Escola Lubián necesita ganar para asegurar la tercera plaza del grupo

Álex Novoa porfiando por la bola en el partido ante el AC Ordes Raúl López Molina

La OK Liga Bronce de hockey patines llega este fin de semana a la jornada 12, en la que los carballeses del Calvo Escola Lubiáns reciben al Oviedo Booling Club (sábado, 20.00 horas).

Se trata de un choque sumamente importante, toda vez que está en juego la tercera plaza del grupo. En caso de victoria los carballeses darían un paso muy importante para convertirse en la principal alternativa a los dos primeros, Oviedo Roller y AC Ordes.

Las estadísticas reflejan la gran igualdad existente entre el Lubiáns y el Oviedo Booling. Ambos equipos han conseguido 7 triunfos en las once jornadas que se llevan disputadas, si bien el cuadro asturiano lleva una derrota más que su rival (2 y 3).

El coeficiente de goles también es favorable a los de Canalda ( +15 y +6), por cuanto el Escola ha marcado 47 y encajado 32, frente a los 41 a favor y 35 en contra que lleva el Oviedo Booling. En lo tocante a puntuación, los de Carballo son terceros con 23 puntos y los asturianos cuartos con 24.

Un triunfo local les garantizaría esa tercera plaza tras la disputa de la última jornada de la primera vuelta el día 10 de enero. Por los demás, el club carballés programa para sus partidos de este sábado una campaña de recogida de juguetes.