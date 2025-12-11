Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El III Memorial Pedro Luis Fernández reúne a 346 nadadores y nadadoras en Carballo

Una veintena de clubes estarán representados en este evento que se celebra el sábado y el domingo en la piscina Carballo Calero

Manuel Froxán Rial y Redacción
11/12/2025 20:15
Juan Carlos Brión, Gustavo Álvarez, Daniel Pérez y Daniel Barreiro, ayer durante la presentación del Memorial
Juan Carlos Brión, Gustavo Álvarez, Daniel Pérez y Daniel Barreiro, durante la presentación del Memorial
Cedida
La sede consistorial de Carballo acogió este jueves la presentación de la tercera edición del Memorial Pedro Luis Fernández Pombo que se disputa este fin de semana en la piscina municipal Carballo Calero con la presencia de 346 deportistas. 

El acto contó con la presencia de representantes de la AD Fogar, de la Federación Gallega de Natación y del Ayuntamiento carballés. 

“Carballo vai lembrar esta fin de semana a unha persoa que fixo unha importante contribución á sociedade nos ámbitos cultural, político, social e tamén deportivo”, manifestó el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, uno de los participantes en el acto junto al presidente de la a AD Fogar, Gustavo Álvarez; el presidente de la Federación Gallega de Natación, Juan Carlos Brión, y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez. 

El sábado, a partir de las 08.30 horas, se disputará la competición correspondiente a las categorías infantil, júnior y absoluta, con un total de 269 participantes de 20 clubes, y el domingo a partir de las 09.00 horas será el turno de la categoría máster, con 77 nadadores-as pertenecientes a catorce clubes. 

En total, serán 346 deportistas de veinte clubes, ya que algunos estarán presentes en las dos jornadas. 

Además de los equipos gallegos, también se acercarán a Carballo el San José Obrero de Zamora, que vuelve a Carballo por segundo año consecutivo, y un deportista del Club Natación Barcelona. 

El presidente de la AD Fogar agradeció la colaboración del Concello de Carballo y de la Federación Gallega de Natación, cuyo máximo responsable, Juan Carlos Brión, puso en valor a figura de Pedro Luis por su “importancia a nivel galego, porque foi un dos impulsores da categoría máster” y también el “bo traballo” que está realizando la entidad carballesa. 

El regidor carballés cerró el acto recordando a Pedro Luis Fernández Pombo, “un amigo, unha persoa que marcou a moita xente en Carballo, a min incluído. Un pobo ten que lembrarse sempre das persoas que contribúen a crear sentimento de comunidade, como Pedro Luis, e unha competición de nivel como este memorial é un tributo moi merecido”, señaló Daniel Pérez

