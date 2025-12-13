El Bergan visita al Lealtad con el playoff a un puesto

El Bergan celebrando el triunfo de la pasada jornada ante la Segoviana Raúl López

Tras la gran victoria del fin de semana pasado ante la Gimnástica Segoviana, el Bergantiños continúa su periplo liguero por el grupo 1 de Segunda Federación con un duelo este domingo ante el Lealtad (Las Callejas, 15.45 horas). En caso de vencer, los carballeses podrían asaltar unas posiciones de playoff que en estos momentos cierra el Salamanca UDS.

Ninguno de los dos equipos cuenta con bajas motivadas por sanciones, por lo que los onces de los técnicos Jorge Fernández y Simón Lamas no serán muy distintos a los que han dispuesto en las últimas jornadas.

Hasta la fecha, el Bergan se ha mostrado como un visitante algo irregular (dos triunfos, dos empates y dos derrotas), mientras que el Lealtad es el segundo peor local del campeonato. Ha disputado siete partidos en Las Callejas y solo ha podido vencer uno.