Homenaje a Pedro Luis Fernández Pombo

Un momento de la competición de este sábado Raúl López

La piscina Carballo Calero de la capital de Bergantiños se convierte este fin de semana en la capital de la natación con la disputada de la tercera edición del Memorial Pedro Luis Fernández Pombo, que reúne a 346 deportistas de una veintena de clubes llegados de toda Galicia.

La cita comenzó este sábado con la competición en las categorías infantil, júnior y absoluta, y este domingo será el turno –a partir de las 10.00 horas– para la categoría máster, con 77 nadadores pertenecientes a catorce clubes. Además de los equipos gallegos, también participan en este homenaje el San José Obrero de Zamora, que vuelve a Carballo por segundo año consecutivo, y un deportista del Club Natación Barcelona.

El evento es organizado por la Agrupación Deportiva Fogar –de la que el fallecido Pedro Luis Fernández Pombo fue fundador, directivo, socio honorífico, deportista y también árbitro–, junto con el Concello de Carballo y la colaboración de la Federación Galega de Natación y el Comité Galego de Árbitros.