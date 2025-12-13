Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Homenaje a Pedro Luis Fernández Pombo

Carballo celebra su tercer memorial

Redacción
13/12/2025 23:55
Un momento de la competición de este sábado
Un momento de la competición de este sábado
Raúl López
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La piscina Carballo Calero de la capital de Bergantiños se convierte este fin de semana en la capital de la natación con la disputada de la tercera edición del Memorial Pedro Luis Fernández Pombo, que reúne a 346 deportistas de una veintena de clubes llegados de toda Galicia. 

La cita comenzó este sábado con la competición en las categorías infantil, júnior y absoluta, y este domingo será el turno –a partir de las 10.00 horas– para la categoría máster, con 77 nadadores pertenecientes a catorce clubes. Además de los equipos gallegos, también participan en este homenaje el San José Obrero de Zamora, que vuelve a Carballo por segundo año consecutivo, y un deportista del Club Natación Barcelona.

El evento es organizado por la Agrupación Deportiva Fogar –de la que el fallecido Pedro Luis Fernández Pombo fue fundador, directivo, socio honorífico, deportista y también árbitro–, junto con el Concello de Carballo y la colaboración de la Federación Galega de Natación y el Comité Galego de Árbitros. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Receta de calamares crujientes

Receta | Calamares crujientes con salsa de cebolla y whisky
Redacción
Andrea Goimil

Ruth Fuentefría, Andrea Goimil, María Rey, Elena Vázquez y Lucía Velo, candidatas a la mejor deportista de Carballo
Redacción
El Bergan celebrando el triunfo de la pasada jornada ante la Segoviana

El Bergan visita al Lealtad con el playoff a un puesto
Redacción
Julián López lanza a portería ante el Carballal

Victoria y cuarta plaza para el Xiria de balonmano
Redacción