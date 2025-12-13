Remontada con goleada del Lubiáns

Lubiáns-Oviedo Booling, este sábado Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns se va ya de vacaciones navideñas de la mejor manera posible: remontando y goleando a un rival directo. Los carballeses se impusieron este sábado 7-2 al Oviedo Booling en un gran partido, por lo que se sitúan con 26 puntos en la tercera plaza.

El Lubiáns recibióen el Carballo Calero a un Oviedo Booling que llegaba dispuesto a arrebatarle la tercera plaza a los locales. Las cosas comenzaron bastante mal para los de Ramón Canalda, que rápidamente se vieron con un 0-2 en contra. Abraham adelantaba a los visitantes cuando apenas habían transcurrido diez segundos de partido y David Vázquez hacía el segundo cuatro minutos más tarde. Hacia la recta final del primer tiempo, Alejandro Pérez Boo recortaba distancias anotando el primero de los tres goles en su cuenta particular. Con 1-2 en el marcador se llegaba al descanso.

El propio Pérez Boo empataba el duelo en la segunda mitad y Alex Novoa completaba la remontada con un 3-2 que daba alas a los locales. Luego llegaron los tantos de Álvaro Trigo y, nuevamente Alejandro Pérez, para acabar completando la goleada por medio de Gorka Oliveira y Chipi.