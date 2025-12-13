Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Remontada con goleada del Lubiáns

Los carballeses ganan 7-2 al Oviedo Booling

Redacción
13/12/2025 23:47
Lubiáns-Oviedo Booling, este sábado
Lubiáns-Oviedo Booling, este sábado
Raúl López
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Calvo Escola Lubiáns se va ya de vacaciones navideñas de la mejor manera posible: remontando y goleando a un rival directo. Los carballeses se impusieron este sábado 7-2 al Oviedo Booling en un gran partido, por lo que se sitúan con 26 puntos en la tercera plaza. 

El Lubiáns recibióen el Carballo Calero a un Oviedo Booling que llegaba  dispuesto a arrebatarle la tercera plaza a los locales. Las cosas comenzaron bastante mal para los de Ramón Canalda, que rápidamente se vieron con un 0-2 en contra. Abraham adelantaba a los visitantes cuando apenas habían transcurrido diez segundos de partido y David Vázquez hacía el segundo cuatro minutos más tarde. Hacia la recta final del primer tiempo, Alejandro Pérez Boo recortaba distancias anotando el primero de los tres goles en su cuenta particular. Con 1-2 en el marcador se llegaba al descanso. 

El propio Pérez Boo empataba el duelo en la segunda mitad y Alex Novoa completaba la remontada con un 3-2 que daba alas a los locales. Luego llegaron los tantos de Álvaro Trigo y, nuevamente Alejandro Pérez, para acabar completando la goleada por medio de Gorka Oliveira y Chipi. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Receta de calamares crujientes

Receta | Calamares crujientes con salsa de cebolla y whisky
Redacción
Andrea Goimil

Ruth Fuentefría, Andrea Goimil, María Rey, Elena Vázquez y Lucía Velo, candidatas a la mejor deportista de Carballo
Redacción
Un momento de la competición de este sábado

Homenaje a Pedro Luis Fernández Pombo
Redacción
El Bergan celebrando el triunfo de la pasada jornada ante la Segoviana

El Bergan visita al Lealtad con el playoff a un puesto
Redacción