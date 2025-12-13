Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Siete entrenadores aspiran al galardón ‘Arsenio Iglesias’ de los Premios del Deporte Carballo

Pastor Carracedo, Arturo Ferraces, Héctor García, Carla Jove, Jorge Lamas, Diego López y Sergio Quintela son los finalistas

Redacción
13/12/2025 10:42
Público asistente a un partido de hockey en Carballo
Público asistente a un partido de hockey en Carballo
Raúl López
 Entre las 50 candidaturas que acaba de recibir el Consello Deportivo Municipal para los I Premios do Deporte Concello de Carballo figuran siete para la categoría Arsenio Iglesias, con la que se distinguirá al mejor entrenador o entrenadora de la temporada. 

Las personas propuestas por el movimiento deportivo carballés son Pastor Carracedo, del Club Taekwondo ITF Carballo; Arturo Ferraces, de la Escola Basket Xiria; Héctor García, de la Agrupación Deportiva Fogar; Carla Jove, del Club Rítmica Carballo; Jorge Lamas, de la Escola Lubiáns de Hóckey y Patinaje; Diego López, de Sysca;y Sergio Quintela, de la Fessga (Federación Galega de Salvamento e Socorrismo). 

El premio será entregado en la gala que celebrará el próximo viernes 19 de diciembre, en el auditorio del Pazo da Cultura de Carballo. El evento dará comienzo a partir de la ocho de la tarde. En total se han recibido medio centenar de candidaturas a estos premios. 

